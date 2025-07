Bei Filmvorführung: Nanny überrascht Sarah Michelle Gellar

1 Sarah Michelle Gellar war Überraschungsgast bei einer Filmvorführung. Foto: ddp/SGPItalia

Mit Sarah Michelle Gellar hätten die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Fans nicht im Kinosaal gerechnet. Aber auch die Schauspielerin erlebte eine Überraschung. Im Publikum saß ihre Nanny.











Sarah Michelle Gellar (48) wollte die Fans bei einer Vorführung des Sequels zu "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" überraschen - und wurde selbst überrascht. Zusammen mit Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson (37) spazierte sie unangekündigt in einen Filmsaal, beide in Shirts mit einem Aufdruck von Gellars Kultfigur Helen Shivers. Sie bedankten sich beim Publikum für das Kommen und verabschiedeten sich mit einem Hinweis von Robinson: "Geht nicht, bevor der Abspann nicht gelaufen ist."