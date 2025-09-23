Bei Filmpremiere mit Dwayne Johnson: Emily Blunt verzaubert in funkelnder Nude-Robe in Berlin

Hollywood-Glamour in der Hauptstadt: Emily Blunt zog bei der Premiere von "The Smashing Machine" in Berlin in einer glitzernden Nude-Robe alle Blicke auf sich.
Am Montagabend erstrahlte der rote Teppich vor dem Berliner Zoo Palast im besonderen Glanz - und das lag vor allem an Emily Blunt (42). Die Schauspielerin erschien zu der Premiere von "The Smashing Machine" in einer schimmernden Nude-Robe, die mit einem schwarzen Bustier-Detail für einen raffinierten Kontrast sorgte. Das Kleid schimmerte bei jedem Blitzlicht auf und setzte die Schauspielerin perfekt in Szene.