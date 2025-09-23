Bei Filmpremiere mit Dwayne Johnson: Emily Blunt verzaubert in funkelnder Nude-Robe in Berlin

Hollywood-Glamour in der Hauptstadt: Emily Blunt zog bei der Premiere von "The Smashing Machine" in Berlin in einer glitzernden Nude-Robe alle Blicke auf sich.

Am Montagabend erstrahlte der rote Teppich vor dem Berliner Zoo Palast im besonderen Glanz - und das lag vor allem an Emily Blunt (42). Die Schauspielerin erschien zu der Premiere von "The Smashing Machine" in einer schimmernden Nude-Robe, die mit einem schwarzen Bustier-Detail für einen raffinierten Kontrast sorgte. Das Kleid schimmerte bei jedem Blitzlicht auf und setzte die Schauspielerin perfekt in Szene.

Dazu kombinierte die Britin ein funkelndes Collier mit passenden Ohrsteckern, dezentes Make-up und eine elegante Hochsteckfrisur - eine perfekte Balance aus Understatement und glamourösem Star-Appeal. Mit ihrem Look strahlte Emily Blunt eine Leichtigkeit aus und lächelte charmant in die Kameras.

Dwayne Johnson begleitet Emily Blunt

Begleitet wurde Blunt von ihrem Co-Star Dwayne Johnson (53), der im karierten Blazer und mit Sonnenbrille einen lässig-eleganten Auftritt hinlegte.

"The Smashing Machine" erzählt die bewegende Geschichte von Mark Kerr, einem einst gefeierten Sportler, der neben seinen Erfolgen im MMA-Ring auch mit Drogen- und Alkoholproblemen kämpfte. Emily Blunt verkörpert seine damalige Ehefrau Dawn Staples, eine Frau, die selbst mit Alkoholismus ringt und Kerr in einer turbulenten Phase seines Lebens begleitete.

Der Film ist ab 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos zu sehen.