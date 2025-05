Bei Filmpremiere in Los Angeles: Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar feiern Buffy-Reunion

Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar trommeln derzeit in den USA für den guten Zweck. Bei der Premiere des Films "Pretty Hurts", der über die Gefahr und Vorbeugung von Meningitis aufklären soll, strahlten sie in Los Angeles Arm in Arm in die Kameras.

Vor mehr als 20 Jahre traten Sarah Michelle Gellar (48) und Alyson Hannigan (51) in der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" zusammen als Buffy Summers und Willow Rosenberg auf. Nun posierten die einstigen Co-Stars anlässlich eines besonderen Projekts zusammen auf dem roten Teppich.

Filmprojekt zum Thema Meningitis

In Los Angeles wurde der Film "Pretty Hurts" vorgestellt, für den sich die Stars zusammengetan haben, um über Meningitis aufzuklären. Die Schauspielstars betraten den blauen Teppich bei der Premiere Arm in Arm. Gellar hatte einen schwarzen trägerlosen Samtoverall gewählt. Hannigan entschied sich für ein burgunderfarbenes Kleid mit Blumenmuster.

Die 51-Jährige ist neue Sprecherin der Kampagne "Ask2BSure". Sie habe sich entschieden, sich zu engagieren, nachdem sie wahre Geschichten von Familien gehört hatte, die von Meningitis betroffen waren. "Als Mutter weiß ich, wie schwierig es sein kann, alles im Griff zu behalten, insbesondere wenn es um die Gesundheit meines Teenagers geht, und es ist so wichtig, die richtigen Fragen zum Meningitisrisiko und zur Impfung zu stellen", sagte sie "Daily Mail" zufolge.

Neue Jägerin für "Buffy"-Reboot

Erst wenige Tage vor der kleinen "Buffy"-Reunion auf dem blauen Teppich gab es eine Neuigkeit aus dem Serien-Universum. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtete, soll Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong (15) an der Seite von Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle in dem seit Jahren geplanten Reboot von "Buffy - Im Bann der Dämonen" übernehmen und die "neue Jägerin" werden. "Von dem Moment an, als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich, dass es nur ein Mädchen gab, das ich an meiner Seite haben wollte", schwärmte Gellar. "Diese emotionale Intelligenz und dieses Talent in so jungen Jahren zu besitzen, ist ein wahres Geschenk. Und der Bonus: Ihr Lächeln erhellt selbst den dunkelsten Raum."