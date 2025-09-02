Halsey und ihr Verlobter Avan Jogia treten nur selten gemeinsam auf. In Venedig zeigte sich das Paar nun aber nicht nur einmal auf dem roten Teppich.
Halsey (30) und Avan Jogia (33) haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig gezeigt. Das Paar, das selten zusammen auftritt, war unter anderem bei der amfAR-Gala zu Gast. Halsey trug dabei ein schwarz-weißes Spitzenkleid mit schwarzen Federdetails an den Hüften. Jogia entschied sich für einen klassischen Look mit einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd, das er aufgeknöpft trug.