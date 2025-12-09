Bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" in Los Angeles überrascht Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow mit besonderer Begleitung: Sohn Moses feierte sein Red-Carpet-Debüt an der Seite seiner Mutter.
Gwyneth Paltrow (53) hat am Montagabend in Los Angeles zusammen mit dem jungen Mann, der selbstbewusst neben ihr posierte, für eine Überraschung gesorgt. Zur Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" brachte die Schauspielerin ihren Sohn Moses Martin mit. Für den 19-Jährigen war es das allererste Mal, dass er gemeinsam mit seiner berühmten Mutter vor den Fotografen stand.