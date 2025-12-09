Bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" in Los Angeles überrascht Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow mit besonderer Begleitung: Sohn Moses feierte sein Red-Carpet-Debüt an der Seite seiner Mutter.

Gwyneth Paltrow (53) hat am Montagabend in Los Angeles zusammen mit dem jungen Mann, der selbstbewusst neben ihr posierte, für eine Überraschung gesorgt. Zur Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" brachte die Schauspielerin ihren Sohn Moses Martin mit. Für den 19-Jährigen war es das allererste Mal, dass er gemeinsam mit seiner berühmten Mutter vor den Fotografen stand.

Die Oscarpreisträgerin trug für das Mutter-Sohn-Debüt ein schulterfreies dunkelblaues Kleid, dazu kombinierte sie schwarze Schnallenschuhe und streng zurückgekämmtes Haar. Moses gab sich lässig: Der Student erschien in einem braunen Pullover mit V-Ausschnitt über einem weißen T-Shirt und einer braunen Hose sowie ebenfalls braunen Schuhen.

Was sofort ins Auge fiel: Moses überragt seine Mutter inzwischen deutlich. Der junge Mann stammt aus Paltrows Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48). Die beiden trennten sich 2014 nach über zehn Jahren Beziehung, sie haben mit Tochter Apple (21) auch noch ein weiteres gemeinsames Kind. Seit 2018 ist Paltrow mit Brad Falchuk (54) verheiratet.

"Unglaublich intelligent und so begabt"

Wie eng die Bindung zu ihrem Sohn Moses ist, zeigte Paltrow erst kürzlich mit einem öffentlichen Liebesbeweis. Zu seinem 19. Geburtstag schwärmte sie zu Fotos von ihm auf Instagram: "Ehrlich gesagt bist du ein wahr gewordener Traum. Du bist so unglaublich lieb und klug. Du bist unglaublich intelligent und so begabt, so talentiert." Besonders seine musikalischen Ambitionen scheinen sie zu begeistern: "Ich höre deine Musik in Dauerschleife und vermisse dich so sehr, seit du am College bist", schrieb die 53-Jährige.

Moses Martin tritt in die Fußstapfen seines Vaters: Er spielt Gitarre in der Indie-Band People I've Met und hat mit seinen Musikkollegen schon einige Auftritte absolviert. Zudem studiert er an der Brown University in Rhode Island. Immer wieder teilt seine Mutter Bilder von ihm auf ihren Social-Media-Accounts und unterstützt ihn bei seiner Karriere.

Für Gwyneth Paltrow ist ihr neuer Film aber auch ohne die Begleitung ihres Sohnes etwas Besonderes. "Marty Supreme" ist ihre Rückkehr ins Filmgeschäft, denn sieben Jahre lang hatte die Unternehmerin keine Rolle mehr vor der Kamera übernommen. In dem Drama von Regisseur Josh Safdie (41) spielt sie an der Seite von Timothée Chalamet (29) als Tischtennis-Champion Marty Mauser. Der Film erhält bereits enthusiastische Kritiken, Chalamet sicherte sich wenige Stunden vor der Premiere eine Golden-Globe-Nominierung.