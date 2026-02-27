Bei Filmpreisverleihung: Jim Carrey stellt seine Freundin vor

Jim Carrey hat in Frankreich einen seltenen Auftritt gefeiert. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Tochter, seinem Enkel und seiner Freundin.

Jim Carrey (64) hat der Öffentlichkeit seine Freundin vorgestellt. Der Schauspieler bedankte sich bei seiner Partnerin, als er am Donnerstagabend in Paris den Ehrenpreis bei der César-Verleihung entgegennahm. In die französische Hauptstadt brachte der Hollywoodstar seine Tochter Jane, seinen Enkel Jackson und seine Freundin, die laut "Variety" Mina heißt, mit.

Bei der Filmpreisverleihung erstaunte Jim Carrey dem Bericht zufolge das Publikum mit einer emotionalen Rede, die er auf Französisch hielt. Der Filmstar sagte demnach "mit starkem amerikanischen Akzent": "Als Schauspieler ist jede Figur, die man spielt, wie Ton in den Händen eines Bildhauers, den man nach Herzenslust formen kann. Wie glücklich ich mich schätze, diese Kunst mit so vielen Menschen teilen zu dürfen, die mir ihr Herz wirklich geöffnet haben."

Anschließend verriet er, dass "vor etwa 300 Jahren" einer seiner Vorfahren, Marc-François Carré, in Frankreich geboren wurde und nach Kanada auswanderte. "Mit dieser großartigen Ehre hat sich heute Abend der Kreis geschlossen", sagte der Schauspieler.

Liebeserklärung an seine Freundin

Er fügte laut "Variety" hinzu: "Danke an meine wundervolle Familie, meine Tochter Jane und meinen Enkel Jackson. Ich liebe euch jetzt und für immer. Danke an meine großartige Partnerin Mina. Ich liebe dich, Mina. Und schließlich danke ich dem lustigsten Mann, den ich je gekannt habe: meinem Vater Percy Joseph Carrey, der mir den Wert von Liebe, Großzügigkeit und Lachen beigebracht hat."

Am Ende seiner Rede fragte der Star aus Filmhits wie "Die Maske" und "Der Grinch" das Publikum: "Na, wie war mein Französisch? Fast mittelmäßig, oder? Verzeihen Sie mir, ich spreche kein Französisch, aber ich lerne es gerade. Meine Zunge ist müde."

Jim Carreys Tochter Jane stammt aus seiner Ehe mit Melissa Womer, mit der er zwischen 1987 und 1995 verheiratet war.