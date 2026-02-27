Bei Filmpreisverleihung: Jim Carrey stellt seine Freundin vor

Jim Carrey hat in Frankreich einen seltenen Auftritt gefeiert. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Tochter, seinem Enkel und seiner Freundin.
Jim Carrey (64) hat der Öffentlichkeit seine Freundin vorgestellt. Der Schauspieler bedankte sich bei seiner Partnerin, als er am Donnerstagabend in Paris den Ehrenpreis bei der César-Verleihung entgegennahm. In die französische Hauptstadt brachte der Hollywoodstar seine Tochter Jane, seinen Enkel Jackson und seine Freundin, die laut "Variety" Mina heißt, mit.