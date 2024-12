Bei Filmfestival in Marrakesch: Sean Penn feiert Pärchen-Debüt mit Freundin Valeria Nicov

Er ist wieder offiziell vergeben: Hollywoodstar Sean Penn hat seine Beziehung zu Valeria Nicov mit einem Auftritt bei einem Filmfestival in Marokko öffentlich gemacht. Erstmals waren die beiden im September in Madrid innig zusammen gesehen worden.

Sean Penn (64) hat sich mit seiner neuen Freundin Valeria Nicov (30) zum ersten Mal auf einem roten Teppich gezeigt. Die Pärchen-Premiere feierten sie am 30. November beim 21. Internationalen Filmfestival von Marrakesch/Marokko. Der Hollywoodstar wurde auf dem Filmfestival für seine erfolgreiche Karriere als Schauspieler und Regisseur geehrt.

Im September zum ersten Mal zusammen gesehen

Penn hatte für den Abend einen klassischen Anzug mit Krawatte gewählt, während das Model ein trägerloses schwarzes Kleid mit Drapierung auf der Vorderseite trug. Der Oscar-Preisträger und seine Freundin wurden erstmals Anfang September zusammen in Madrid gesehen. Anfang Oktober erwischten Fotografen sie dann küssend am Los Angeles International Airport, später dann auf den Straßen von Paris.

Im Sommer hatte der Schauspieler sich noch als glücklicher Single beschrieben, der seine Freiheit genießt. Penn hat bereits ein turbulentes Privatleben hinter sich. Zuletzt war er mit Olga Korotyayeva zusammen. Er war dreimal verheiratet: Von 1985 bis 1989 mit Madonna (66), von 1996 bis 2010 mit Robin Wright (58) und von 2020 bis 2022 mit der australischen Schauspielerin Leila George (32). Aus seiner zweiten Ehe hat er zwei Kinder. Von Dezember 2013 bis Juni 2015 war er zudem mit der südafrikanischen Schauspielerin Charlize Theron (49) liiert.

In Marrakesch sorgte noch ein weiteres Paar für Aufsehen auf dem roten Teppich: Schauspielerin Monica Bellucci (60) strahlte in einem roten Hosenanzug Hand in Hand mit Regisseur Tim Burton (66).