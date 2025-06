Bei Festival in den Niederlanden: Frau beim Duschen gefilmt - Deutscher festgenommen

Bei Festival in den Niederlanden

1 Der Mann soll die Frau beim Duschen gefilmt haben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Auf dem Campingplatz eines Festivals in den Niederlanden duscht eine Frau, als sich ein Handy unter die Türe schiebt. Dank der Reaktion der Frau fasst die Polizei einen Verdächtigen.











Weil er eine Frau heimlich beim Duschen gefilmt haben soll, ist ein Deutscher auf einem Tanzfestival in den Niederlanden festgenommen worden. Die 28-Jährige habe beim Festival Intents in Oisterwijk in der Nähe von Tilburg auf einem Campingplatz unter der Dusche gestanden, als sich plötzlich eine Hand mit einem Mobiltelefon unter die Türe geschoben habe, teilte die niederländische Polizei mit.