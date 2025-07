Bei Familienauftritt in Barcelona: Königin Letizia und Prinzessin Leonor glänzen im Partnerlook

1 Auf der Bühne bei den Princess of Girona Awards: Prinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Infantin Sofía (v.l.). Foto: ddp

Königin Letizia und Prinzessin Leonor sind modisch auf Augenhöhe: Bei einer Gala in Barcelona erschienen Mutter und Tochter im fast identischen Hosenanzug.











Dass royale Familien ihre Outfits bei öffentlichen Auftritten gelegentlich aufeinander abstimmen, ist nichts Neues. Doch was Königin Letizia (52) und ihre älteste Tochter Prinzessin Leonor (19) bei den Princess of Girona Awards am Mittwochabend in Barcelona präsentierten, ging einen Schritt weiter: ein fast identischer Tuxedo-Look, der Modebewusstsein und familiären Zusammenhalt zugleich ausstrahlte.