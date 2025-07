Bei Event in London: Seltener Auftritt: John Cleese zeigt sich mit Ehefrau Jennifer Wade

Wiedersehen mit John Cleese: Der legendäre Monty-Python-Komiker erschien gut gelaunt auf dem roten Teppich in London - an der Seite seiner vierten Ehefrau Jennifer Wade.

Die britische Monty-Python-Legende John Cleese (85) feiert mit einer Theateradaption des Sitcom-Klassikers "Fawlty Towers" große Erfolge. Zu einer VIP-Nacht des Theaterstücks "Fawlty Towers: The Play" in London zeigte sich der Komiker und Schauspieler bei einem seltenen Auftritt auf dem roten Teppich. Cleese besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner vierten Ehefrau Jennifer Wade.

Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten - umso schöner, dass sich John Cleese trotz einer augenscheinlichen Verletzung gut gelaunt auf dem roten Teppich zeigte. Mit seiner Ehefrau Jennifer Wade posierte er lächelnd für die Kameras. Während Cleese am linken Fuß eine Orthese trug, präsentierte er sich leger in Jeans, blauem Poloshirt und dunkelblauer Jacke. Seine Partnerin wählte einen zurückhaltenden Look mit dunklem Blazer und ebenfalls Jeans.

Lesen Sie auch

Er hat drei gescheiterte Ehen hinter sich

Mit Jennifer Wade ist Cleese seit 2012 verheiratet, sie ist seine vierte Ehefrau. Zuvor war er mit Connie Booth (84), Barbara Trentham (1944-2013) und Alyce Faye Eichelberger (80) verheiratet. Mit Booth entwickelte Cleese einst "Fawlty Towers".

Bereits 2016 scherzte John Cleese in einem gemeinsamen Gespräch mit Monty-Python-Kollege Eric Idle (82) und US-Talkmaster Conan O'Brien (62) über seine gescheiterten Ehen. Besonders Idle, der seit 1981 in zweiter Ehe mit Tania Kosevich verheiratet ist, bekam dabei auf gewohnt spöttische Art sein Fett weg.

Als Idle im Studio erwähnte, seit fast 40 Jahren verheiratet zu sein, erntete er dafür begeisterten Applaus vom Publikum. Cleese reagierte prompt mit einem seiner typischen Spitzen: "Weshalb klatschen sie? Ich meine, 40 Jahre? Das zeugt von einem Mangel an Vorstellungskraft."

Cleese scherzte weiter, dass das Geheimnis einer guten Ehe sei, keine Kinder zu bekommen. "Kinder sind die Ursache für den größten Teil des Elends in der Welt. Sie kosten ein Vermögen. Man macht sich Sorgen, und dann wachsen sie auf und werden wie ihre Mütter", lachte er. Solche Sprüche dürften seine Töchter Cynthia Cleese (54) und Camilla Cleese (41) mittlerweile längst gewöhnt sein.