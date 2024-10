Bei Event in London: König Charles hat viel Spaß mit seinem Premierminister Keir Starmer

1 König Charles III. und Premierminister Sir Keir Starmer bei einem Empfang in der St.-Pauls-Kathedrale. Foto: © NUNN SYNDICATION LIMITED 2024/ddp

König Charles und sein Premierminister Keir Starmer haben sich bei einem Event in London offenbar bestens amüsiert. Bilder der Veranstaltung zeigen, dass vor allem der Monarch viel zu lachen hatte.











König Charles III. (75) hat sich bei einem Dinner-Empfang in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale offenbar bestens amüsiert. Auf Bildern der Veranstaltung ist zu sehen, wie der Monarch von seinem Premierminister Sir Keir Starmer (62) begrüßt wird. Bei der folgenden Unterhaltung schien der König zwischendurch in großes Gelächter auszubrechen. Was die beiden Würdenträger so zum Lachen brachte, ist nicht bekannt.