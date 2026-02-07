Bei Eröffnungsfeier in Mailand: Charlize Theron ruft bei Olympia zum Frieden auf

Überraschender Stargast bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand: Charlize Theron hielt eine emotionale Rede gegen den Krieg und für den Frieden. Die UN-Botschafterin hat eine besondere Verbindung zur italienischen Metropole.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina haben am Freitagabend mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im legendären San-Siro-Stadion begonnen. Neben den einmarschierenden Athleten sorgte ein überraschender Stargast für einen emotionalen Höhepunkt: Hollywoodstar Charlize Theron (50) betrat die Bühne und hielt eine bewegende Rede gegen Krieg und für den Frieden.