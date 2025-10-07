Bei England-Besuch: Stalkerin kam Prinz Harry zweimal ganz nah

Während seines jüngsten Besuchs in seiner britischen Heimat gelang es einer bekannten Stalkerin, Prinz Harry erschreckend nahezukommen. Der Herzog von Sussex kämpft seit Längerem für mehr Schutz bei seinen Aufenthalten in England.
Anfang September hielt sich Prinz Harry (41) für einige Tage in seiner britischen Heimat auf. Wie Medien nun berichten, kam dem Ehemann von Herzogin Meghan (44) während dieses Besuchs gleich zweimal eine Stalkerin beunruhigend nahe. So soll sich die namentlich nicht genannte Frau etwa bei den WellChild Awards am 9. September in einer "Sicherheitszone" in unmittelbarer Umgebung des Herzogs von Sussex befunden haben, wie "The Telegraph" berichtet.