Prinzessin Sofia von Schweden hat Jeffrey Epstein in New York kennengelernt. Das Königshaus hat "einige wenige" Treffen zwischen den beiden bestätigt.

Der Skandal um Jeffrey Epstein (1953-2019) erreicht das schwedische Königshaus: Der verurteilte Sexualstraftäter und Prinzessin Sofia (41) haben sich offenbar mehrmals in New York getroffen. Das soll aus Dokumenten zu den Ermittlungen gegen Epstein hervorgehen, wie unter anderem "Aftonbladet" berichtet. Der Palast hat die Treffen inzwischen bestätigt.

So soll Prinzessin Sofia mit Epstein in Kontakt gekommen sein Eine Geschäftsfrau soll Medienberichten zufolge junge, schwedische Frauen aus ihrem Netzwerk mit Epstein in Kontakt gebracht haben. Darunter war angeblich auch Prinzessin Sofia, damals noch Sofia Hellqvist, so die Zeitung "Dagens Nyheter".

Der Palast bestätigte den Berichten zufolge, dass Prinzessin Sofia Jeffrey Epstein getroffen habe. "Prinzessin Sofia wurde der betreffenden Person um das Jahr 2005 herum bei einigen wenigen Gelegenheiten vorgestellt", schrieb die Informationsabteilung an "Dagens Nyheter". Weitere Details zu den Begegnungen wurden nicht veröffentlicht.

Keine weiteren Verwicklungen

Die Geschäftsfrau, die den Kontakt eingefädelt haben soll, schickte laut der Berichte 2005 ein Bild von Sofia an Epstein. Das Model sei zu dieser Zeit ein bekanntes Gesicht im Stockholmer Nachtleben gewesen, heißt es. Sie nahm 2005 zudem an einer Reality-TV-Show teil und zog später nach New York.

Über ein angebliches Angebot von Epstein, sie bei einer Schauspielausbildung zu unterstützen, heißt es nun offiziell: "Prinzessin Sofia hat sich weder für eine Schauspielausbildung beworben noch eine solche absolviert." Sofia hat auch eine angebliche Einladung auf Epsteins private Insel in der Karibik nicht angenommen, wie "Aftonbladet" weiter berichtet. Die Prinzessin habe seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person, so der Palast.

Die 41-Jährige ist die Schwiegertochter des schwedischen Königs. Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip (46) sind offiziell seit 2010 ein Paar. Der Sohn von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia und das einstige Glamour-Model heirateten im Jahr 2015. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.