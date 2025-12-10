Prinzessin Sofia von Schweden hat Jeffrey Epstein in New York kennengelernt. Das Königshaus hat "einige wenige" Treffen zwischen den beiden bestätigt.
Der Skandal um Jeffrey Epstein (1953-2019) erreicht das schwedische Königshaus: Der verurteilte Sexualstraftäter und Prinzessin Sofia (41) haben sich offenbar mehrmals in New York getroffen. Das soll aus Dokumenten zu den Ermittlungen gegen Epstein hervorgehen, wie unter anderem "Aftonbladet" berichtet. Der Palast hat die Treffen inzwischen bestätigt.