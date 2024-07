1 Rebecca Mir mit Ehemann Massimo Sinató. Foto: Matthias Nareyek/Getty Images

Rebecca Mir hat bei einer Preisverleihung die Blicke auf sich gezogen. Dabei überraschte ein Detail in ihrem Gesicht, das für einen völlig veränderten Look sorgte: Die dunklen Augenbrauen des Models schienen verschwunden zu sein.











Rebecca Mir (32) hat am vergangenen Donnerstag (4. Juli) mit Ehemann Massimo Sinató (43) die Verleihung der Bunte New Faces Style Awards in Berlin besucht. Das Model setzte bei der Gala rund um Mode und Style auf einen ganz besonderen Look.