Fürstin Charlène von Monaco hat bei einer Veranstaltung mit einem feurigen Look für Begeisterung gesorgt. Die ehemalige Schwimmerin zeigte sich passend zur olympischen Flamme in knalligem Rot.

Fürstin Charlène (46) hat bei der Eröffnung der Ausstellung "La Flamme Olympique au fil du temps" im luxuriösen Monaco mit einem gewagten Look überrascht. Ganz nach dem Motto der olympischen Flamme kleidete sich die Fürstin in einem knalligen Rot und sorgte damit für Begeisterung.

Eine olympische Familie

Zur Ausstellung erschien die Fürstin in Begleitung ihres Ehemanns Fürst Albert II. von Monaco (66), der bei der Eröffnung eine Rede hielt. Wie der Name der Ausstellung bereits verrät, geht es um die olympische Flamme im Wandel der Zeit. Die Ausstellung ist zudem eine Hommage an das olympische Erbe der Fürstenfamilie von Monaco.

Schon Fürst Alberts II. Großvater mütterlicherseits gewann bei den olympischen Spielen die Goldmedaille im Rudern für die USA. Auch Fürstin Charlène nahm bei den olympischen Spielen im Jahr 2000 als Schwimmerin für Südafrika teil. Fürst Albert II. nahm sogar an fünf olympischen Winterspielen und trat im Bobfahren für Monaco an. Somit feiert die Ausstellung eine Familienleidenschaft für Sport, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Ein Outfit, das ein Statement setzt

Während ihr Ehemann klassisch in Anzug und Krawatte erschien, gab es bei Charlène weitaus mehr zu sehen. Mit ihrem feuerroten Jumpsuit, der vom libanesischen Modedesigner Elie Saab (60) stammt, fiel Monacos Fürstin auf. Der Jumpsuit ist ärmellos, hat einen tiefen Ausschnitt, weite Hosenbeine und eine goldfarbene Brosche am unteren Rand des Dekolletés. Goldene Sandalen und minimalistische Accessoires vervollständigten den Look. Die rote Farbe könnte nicht nur die olympische Flamme symbolisieren, sondern auch eine Anspielung auf Monacos rot-weiße Flagge sein.

Es ist nicht der erste monochrome Look der ehemaligen Schwimmerin, denn schon Ende Juni verkörperte sie diesen Trend bei der Präsentation des olympischen Teams von Monaco für die anstehenden olympischen Sommerspiele in Paris. Hier trug sie einen vollkommen weißen Anzug, während Fürst Albert II. einen roten Blazer und eine weiße Anzughose trug. Allgemein ist die Fürstin für ihre gewagten und auffälligen Modeentscheidungen bekannt und zeigt sich häufiger in ausgefallenen Looks.