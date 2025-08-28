Bei einem Segelschiff-Event: Kronprinzessin Victoria strahlt im maritimen Look

Victoria von Schweden hat das Jubiläum eines Segelschiffs in Stockholm zelebriert. Die Kronprinzessin überzeugte dabei in einem maritimen Look, der sportlich als auch elegant wirkte.
Victoria von Schweden (48) wählte am vergangenen Mittwoch ein passendes Outfit zu einem feierlichen Anlass. Zum 20. Jubiläum des Segelschiffs Briggen Tre Kronor in Stockholm wählte die Kronprinzessin einen königsblauen Hosenanzug mit Doppelreiher-Blazer. Darunter trug sie ein weißes Shirt, das die maritime Note des Looks betonte.