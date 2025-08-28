Bei einem Segelschiff-Event: Kronprinzessin Victoria strahlt im maritimen Look

Victoria von Schweden hat das Jubiläum eines Segelschiffs in Stockholm zelebriert. Die Kronprinzessin überzeugte dabei in einem maritimen Look, der sportlich als auch elegant wirkte.

Victoria von Schweden (48) wählte am vergangenen Mittwoch ein passendes Outfit zu einem feierlichen Anlass. Zum 20. Jubiläum des Segelschiffs Briggen Tre Kronor in Stockholm wählte die Kronprinzessin einen königsblauen Hosenanzug mit Doppelreiher-Blazer. Darunter trug sie ein weißes Shirt, das die maritime Note des Looks betonte.

Bequemes Schuhwerk Zu ihrem Outfit kombinierte sie eine schlichte Handtasche in Grau und wählte passend zu den silbernen Knöpfen des Blazers auch Silberschmuck. Seetauglich machte die Kronprinzessin ihren Look mit weißen Sneakern, mit denen sie problemlos das Schiff betreten konnte. Dort zeigte sie sich unter anderem am Steuer des Bootes oder beim Anschneiden einer Jubiläumstorte.

Auf Facebook bedankten sich die Verantwortlichen bei den Gästen, die das Jubiläum an Bord mit ihnen gefeiert hätten. Ein Foto zeigt auch die Kronprinzessin in einem Gespräch vertieft. Das Schiff wurde einst von Victoria auf den Namen Tre Kronor af Stockholm getauft und am 27. August 2005 vom Stapel gelassen.