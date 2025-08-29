Nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung am Dienstag wagten sich Taylor Swift und Travis Kelce erstmals gemeinsam in die Öffentlichkeit. Die Sängerin setzte dabei schon mal auf die Farbe Weiß.
Zwei Tage nach der spektakulären Verlobungsbekanntgabe haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ihren ersten gemeinsamen Auftritt als künftiges Ehepaar absolviert. Am Donnerstagabend besuchten die frisch Verlobten das College-Football-Spiel zwischen den Cincinnati Bearcats und den Nebraska Cornhuskers im Arrowhead Stadium in Kansas City - und die Popikone hatte ihre Farbwahl bereits der neuen Lebenssituation angepasst.