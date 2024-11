Bei Ebbe-Munck-Preisverleihung: Margrethe von Dänemark legt strahlenden Auftritt hin

1 Margrethe II. in Kopenhagen. Foto: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Die abgedankte dänische Königin Margrethe II. hat in Kopenhagen eine Preisverleihung besucht. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt nach ihrem Sturz im September.











Das dürfte Royal-Fans freuen: Die ehemalige dänische Königin Margrethe (84) hat sich am Dienstag (5. November) bei einer Preisverleihung in Kopenhagen gezeigt und damit ihren ersten öffentlichen Termin nach ihrem Sturz wahrgenommen. In einem Instagram-Beitrag hieß es zu dem Termin: "Auf Schloss Christiansborg überreichte Ihre Majestät, Königin Margrethe, heute den Ebbe-Munck-Ehrenpreis an Margrethe Vestager, die Dänemark in den letzten zehn Jahren als Wettbewerbskommissarin und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission vertreten hat."