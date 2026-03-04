Bei Dinner im Louvre: Diane Kruger begeistert in Paris mit kunstvollem Kleid

Diane Kruger erschien bei der Paris Fashion Week in einem spektakulären Look. Bei einem Dinner im Louvre trug sie ein goldenes Kleid der Designerin Iris van Herpen.

Hollywoodstar Diane Kruger (49) hat beim "Grand Dîner du Louvre" im Musée du Louvre in Paris einen echten Wow-Auftritt hingelegt. Bei dem festlichen Abendessen im Rahmen der Paris Fashion Week trug die Schauspielerin am Dienstagabend ein kunstvolles Outfit, das selbst in die Sammlung des Museums gepasst hätte: Das goldene Kleid aus der Haute-Couture-Kollektion der niederländischen Designerin Iris van Herpen war über und über mit großen 3D-Blütenblättern bedeckt, die an den richtigen Stellen ihren Körper verhüllten.

Schlichtes Styling zum auffälligen Kleid Damit das auffällige Kleid gut zur Geltung kam, hielt die Schauspielerin den Rest ihres Outfits eher einfach. Sie kombinierte dazu schlichte, hautfarbene Peep-Toe-Heels, ein Diamant-Tennisarmband und passende Diamantohrstecker. Ihre blonden Haare trug Kruger in einem strengen, glatten Dutt mit Seitenscheitel, was den Fokus voll auf ihr Gesicht und das Kleid lenkte. Auch ihr Make-up hielt sie natürlich, mit leicht glänzender Haut und einem sanften Rosaton auf den Lippen.

"Was für ein Privileg, zum Grand Diner du Louvre eingeladen worden zu sein. (...) Ein wirklich unvergesslicher Abend", resümiert Kruger auf Instagram.

Bei dem Gala-Dinner, dessen Erlöse in Restaurierungsprojekte und Bildungsprogramme des Louvre fließen, waren auch Stars wie Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Model Barbara Palvin, Designer Jean-Paul Gaultier, Schauspiellegende Catherine Deneuve und Modeikone Alexa Chung zu Gast.

Besondere Verbindung zu Paris

Diane Kruger ist ein gern und oft gesehener Gast in der französischen Hauptstadt: Die in Niedersachsen geborene Schauspielerin ging mit 18 Jahren nach Paris, um als Model zu arbeiten. Nach einigen Jahren nahm sie dort Schauspielunterricht, 2004 gelang ihr der internationale Durchbruch mit der Rolle der Helena in "Troja". Inzwischen pendelt sie mit ihrem Partner "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (57) und ihrer Tochter zwischen den USA und Frankreich.