Bei Dinner im Louvre: Diane Kruger begeistert in Paris mit kunstvollem Kleid

Diane Kruger erschien bei der Paris Fashion Week in einem spektakulären Look. Bei einem Dinner im Louvre trug sie ein goldenes Kleid der Designerin Iris van Herpen.
Hollywoodstar Diane Kruger (49) hat beim "Grand Dîner du Louvre" im Musée du Louvre in Paris einen echten Wow-Auftritt hingelegt. Bei dem festlichen Abendessen im Rahmen der Paris Fashion Week trug die Schauspielerin am Dienstagabend ein kunstvolles Outfit, das selbst in die Sammlung des Museums gepasst hätte: Das goldene Kleid aus der Haute-Couture-Kollektion der niederländischen Designerin Iris van Herpen war über und über mit großen 3D-Blütenblättern bedeckt, die an den richtigen Stellen ihren Körper verhüllten.