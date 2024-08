Bei Deutschland gegen USA: ARD zeigt bei Fußballspiel versehentlich Müller mit Pferd

Während des Fußball-Halbfinals ist in der ARD plötzlich Thomas Müller mit einem Pferd zu sehen. Die Kommentatorin reagiert gelassen, die Zuschauer belustigt. Der Sender klärt auf.

Die ARD hat die plötzliche Einblendung eines Clips von Bayern-Profi Thomas Müller mit einem Pferd während der Übertragung des Olympia-Halbfinals der deutschen Fußballerinnen als „technischen Fehler“ erklärt. „Wir haben während des Fußballspiels das Studio-Interview mit Christian Kukuk aufgezeichnet und wollten den Clip mit Thomas Müller zuspielen“, sagte ARD-Teamchef Gerd Gottlob der Deutschen Presse-Agentur. „Durch einen technischen Fehler ist dieser Clip dann auf den Sender geraten.“

Nutzer kommentieren Fauxpas

Während der Übertragung der Partie der deutschen Auswahl gegen die USA war am Dienstagabend in der elften Minute plötzlich für einige Sekunden Ex-Nationalspieler Müller zu sehen gewesen, wie er mit einem vor ihm stehenden Pferd synchrone Bewegungen mit den Beinen ausführt. „Jetzt sehe ich hier gerade Thomas Müller mit einem Pferd, ich glaube, der war nicht eingeplant“, sagte Kommentatorin Stephanie Baczyk hörbar überrascht. In den sozialen Netzwerken kommentierten viele Nutzer den Fauxpas verwundert und belustigt.

Lesen Sie auch

Auch Moderatorin Esther Sedlaczek erklärte den Zuschauerinnen und Zuschauern der ARD in der Halbzeitpause die Szene nochmals und erläuterte, der Einspieler sei natürlich nicht geplant gewesen. „In dem Spiel ist natürlich Pferdestärke gefragt, aber so war es nicht geplant, dass es ein Pferd tatsächlich ins Bild schafft“, sagte die Moderatorin. „Esther hat dies ja sehr sympathisch aufgefangen“, sagte ARD-Teamchef Gottlob.

Springreiter Kukuk war mit dem Pferd Checker, das unter anderem dem Bayern-Profi Müller gehört, zuvor Olympiasieger geworden. Die deutschen Fußballerinnen verpassten durch ein 0:1 gegen die USA nach Verlängerung den Finaleinzug und spielen um Bronze.