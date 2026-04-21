Das Schauspielerpärchen Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom hat sich kurz nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes eine kleine Auszeit gegönnt. In New York besuchten die beiden die Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2".

Erst am Samstag haben Schauspieler Justin Theroux (54) und seine Frau Nicole Brydon Bloom (32) die Geburt ihres Sohnes bekanntgegeben. Montagabend standen die frischgebackenen Eltern schon wieder auf dem roten Teppich. Bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" zeigten sie sich sehr verliebt, posierten für die Fotografen Arm in Arm und lächelten sich immer wieder an.

Ganze Liebe für den Sohn Beim ersten Auftritt nach der Geburt trug Theroux einen marineblauen Anzug mit weißem Hemd. Bloom erschien in einem schwarzen Neckholderkleid von Moschino, kombiniert mit schwarzen Riemchenpumps. Im Interview mit "People" sprach der 54-Jährige über sein neues Familienleben. Er verriet, dass das Aufregendste am Vaterwerden sei, "meine ganze Liebe in meinen Sohn investieren zu können".

"Er ist da. Wir sind so verliebt"

Das Paar ist seit 2023 liiert und hat im März 2025 in Mexiko geheiratet, etwa ein halbes Jahr nach der Verlobung. Im Dezember wurde bekannt, dass der erste Nachwuchs unterwegs ist. Am 18. April verkündeten die beiden dann in einem gemeinsamen Posting: "Er ist da. Wir sind so verliebt." Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigte Theroux mit dem Baby auf der Brust. Wann genau der Junge zur Welt gekommen ist, ist nicht bekannt. Anfang März besuchte Bloom noch mit Babybauch die "Drew Barrymore Show".

Für den Schauspieler ist es die zweite Ehe. Zuvor war er von 2015 bis 2018 mit "Friends"-Star Jennifer Aniston (57) verheiratet. Die beiden sind aber weiterhin freundschaftlich verbunden. Für die Baby-News vergab die Schauspielerin ein Like.