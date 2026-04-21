Das Schauspielerpärchen Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom hat sich kurz nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes eine kleine Auszeit gegönnt. In New York besuchten die beiden die Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2".
Erst am Samstag haben Schauspieler Justin Theroux (54) und seine Frau Nicole Brydon Bloom (32) die Geburt ihres Sohnes bekanntgegeben. Montagabend standen die frischgebackenen Eltern schon wieder auf dem roten Teppich. Bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" zeigten sie sich sehr verliebt, posierten für die Fotografen Arm in Arm und lächelten sich immer wieder an.