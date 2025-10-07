Demi Lovato hat bei der Show von Coperni in Paris alle Regeln gebrochen: In transparenten Strumpfhosen mit Cargo-Taschen zeigte die Sängerin, dass sich sexy und praktisch nicht widersprechen müssen.

Demi Lovato (33) hat bei der Paris Fashion Week einmal mehr bewiesen, dass sie Mode liebt, die Grenzen sprengt. Die Sängerin erschien zur Präsentation von Coperni für Frühling/Sommer 2026 in einem Look, der alle Blicke auf sich zog - und beweist, dass sexy und praktisch kein Widerspruch sein müssen: Lovato trug einen schwarzen, figurbetonten Body mit Rollkragen über transparenten Strumpfhosen, die tatsächlich aufgesetzte Cargo-Taschen an den Knien hatten.

Die "Cargo Tights" von Coperni kosten stolze 467 US-Dollar und verbinden sinnliche Transparenz mit einem Augenzwinkern in Sachen Funktionalität von Frauenkleidung. Wie viel in die kleinen Taschen tatsächlich passt, bleibt fraglich. Lovato kombinierte die auffällige Strumpfhose mit einer oversized Kunstpelzjacke in Salbeigrün, die locker über ihre Schultern fiel, und schwarzen Lackpumps - ein Look ganz im Stil von Coperni. Ihre langen, schwarzen Haare trug die Sängerin offen und leicht gewellt.

Demi Lovato ist in dieser Fashion-Saison ohnehin Dauergast in den Front Rows großer Designhäuser, darunter Ann Demeulemeester und Vivienne Westwood. Letzteres Haus entwarf auch ihr Hochzeitskleid, das sie im Mai zu ihrer Hochzeit mit Musiker Jordan Lutes (34) trug.

Neues Album, neue Demi Lovato?

Erst im Juli hatte sich die 33-Jährige nach einer längeren Auszeit auf Instagram zurückgemeldet. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei vor allem ihr verändertes Aussehen: Sie zeigte sich in einem rückenfreien Satinkleid und Christian-Louboutin-Heels, begleitet von der Caption "I'm not so sure, I've never felt like this before" - eine Zeile aus einem neuen Song mit dem Titel "Fast", auf Deutsch etwa: "Ich bin mir nicht so sicher, ich habe mich noch nie so gefühlt". Fans bemerkten zudem ihre deutlich schlankere Figur und ein markant verändertes Gesicht.

Am 24. Oktober erscheint Demi Lovatos neuntes Studioalbum "It's Not That Deep" und markiert eine Rückkehr zum Dance-Pop-Sound. Das Cover, das Lovato nackt mit einem pinken in Plastik eingepackten Kleid vor dem Körper inmitten einer beschäftigten Menschenansammlung zeigt, ging im September viral.