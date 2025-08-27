Bei der Racketlon-WM: Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Bei der Weltmeisterschaft im Racketlon in Rotterdam haben drei Starterinnen des TSV insgesamt sieben Podestplätze ergattert.
Racketlon ist eine junge Sportart, die in den 1990er-Jahren in Finnland und Schweden ihren Ursprung genommen hat. Die Sportler messen sich nacheinander in den vier Rückschlagsportarten Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis – vom kleinsten bis zum größten Schläger aufsteigend. Wie im Vorjahr fand auch in diesem August die Weltmeisterschaft in Rotterdam statt – und wie im Vorjahr kamen die Starterinnen des TSV Korntal, die dort die Sportarten in den verschiedenen Abteilungen ausüben, aber schwerpunktmäßig im Badminton und Squash zu Hause sind, mit zahlreichen Medaillen dekoriert zurück.