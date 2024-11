Bei der Premiere von Bread & Roses: Jennifer Lawrence präsentiert ihren Babybauch in einer Traumrobe

(ili/spot) 15.11.2024 - 07:52 Uhr , aktualisiert am 15.11.2024 - 07:52 Uhr

Jennifer Lawrence präsentiert ihren Babybauch in einer Traumrobe

1 Schauspielerin Jennifer Lawrence zeigt ihren Babybauch. Foto: ddp/Sipa USA

Jennifer Lawrence präsentiert ihren Babybauch in einem schwarzen Traumkleid bei der Premiere von "Bread & Roses". Der Film wurde von der Schauspielerin produziert.











Jennifer Lawrence (34) sah auf dem roten Teppich der "Bread & Roses"-Premiere am Donnerstag im Hammer Museum in Los Angeles atemberaubend aus. Die Schauspielerin und baldige Mutter von zwei Kindern besuchte die Veranstaltung in einem eleganten schulterfreien Kleid mit verspielten Tüllelementen und einem herzförmigen Ausschnitt. Das lange blonde Haar war zum Seitenscheitel frisiert. Als Schmuck hatte Lawrence lediglich kleine silberne Ohrringe gewählt. Beim stilvollen Make-up war die Augenpartie betont.

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, streichelte Lawrence über ihren Babybauch, als sie in ihrem bodenlangen schwarzen Kleid vor den Fotografen posierte. Lesen Sie auch "Bread & Roses" ist ein Dokumentarfilm von Apple, der mit der Hilfe von Lawrence und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (27) produziert wurde, die ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend war. Der Film zeigt die Auswirkungen der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan auf die Frauen und wie drei Frauen "für die Wiedererlangung ihrer Autonomie kämpfen", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe. Mehrere modische Statements von Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence hat in diesem Jahr bereits mehrere modische Statements auf und abseits des roten Teppichs gesetzt. Unter anderem sah sie bei der Premiere von "Zurawski v Texas", den sie auch produziert hat, in einem weißen, kurzärmeligen Kleid im Trenchcoat-Stil ebenfalls sehr glamourös aus. Das Kleid hatte eine Reihe schwarzer Knöpfe und einen Gürtel, der über ihrem Babybauch gebunden war. Einen der kurzen Ärmel des Kleides ließ sie über die Schulter rutschen. Dazu kombinierte Lawrence schwarze Ballerinas und ein natürliches, strahlendes Make-up. Das Haar trug sie offen mit sanft gestyltem Pony. Dies war ihr erster Auftritt auf einem roten Teppich, nachdem sie am 20. Oktober in einem Artikel der "Vogue" ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe präsentierte sie ihren neuen Pony. Die Schauspielerin ist seit 2019 mit US-Kunstgaleriedirektor Cooke Maroney (40) verheiratet. Im Februar 2022 kam ihr Sohn zur Welt.