Bella Hadid hat am Dienstag ihre triumphale Rückkehr auf den Laufsteg gefeiert. Das Model begeisterte bei der Saint Laurent Frühjahrs-Show 2025 während der Pariser Modewoche.

Model Bella Hadid (27) ist nach zweijähriger Pause wieder über einen Laufsteg gelaufen. Für ihr triumphales Comeback am Dienstag wählte die US-Amerikanerin die Frühjahrs-Show 2025 des Luxuslabels Saint Laurent und die Paris Fashion Week.

Bella Hadid im Androgyn-Look

Die 27-Jährige trug einen weiten schwarzen Anzug mit einem weißen Button-up-Hemd, eine schwarze Krawatte und eine übergroße Brille. Die Haare waren zu einem einfachen Dutt hochgesteckt. Andere Models trugen ähnlich androgyne Looks, während einige in farbenfrohen Rüschenröcken und Spitzenblusen gekleidet waren.

Es ist das erste Mal seit Oktober 2022, dass das 27-jährige Model wieder auf einem Laufsteg zu sehen ist. Damals nahm sie sich eine Auszeit von der Modelbranche, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

Die Fans waren überglücklich, ihr Idol wieder auf dem Laufsteg zu sehen: "Bella Hadid ist wieder die Mutter des Laufstegs" und es "Es ist wahr!!! ... Die Königin ist zurück" feierten ihre Anhänger in den sozialen Medien.

Ein ereignisreiches Jahr für Bella Hadid

Im August 2023 informierte Bella Hadid ihre Fans via Instagram über ihren Gesundheitszustand und erzählte von ihrem "schmerzhaften" Kampf mit Borreliose und "jahrelangem, unsichtbarem Leiden", bevor sie erklärte, sie werde "zurückkommen", wenn sie "bereit" sei.

Noch im selben Monat kündigte sie ihre Rückkehr in die Modeindustrie an und verwandelte ihren Look komplett für eine KI-inspirierte Marc-Jacobs-Kampagne, die kurz darauf veröffentlicht wurde. Ihr erstes Magazin-Cover nach der Pause erschien im Januar 2024. Der Startschuss für ein ereignisreiches Jahr für die jüngere Hadid-Schwester.

Sie bestätigte nicht nur eine neue Beziehung - mit dem Cowboy Adan Banuelos (35) - sondern auch ein neues Unternehmen, das sie im Februar auf den Markt brachte. Im Mai hatte sie zudem ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich seit 2023 bei den Filmfestspielen von Cannes und wählte für den großen Moment ebenfalls Saint Laurent.