Bei der Insel Poel: Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen

Wal „Timmy“ hat sich erneut festgeschwommen. Experten hoffen, dass das Tier es alleine schafft freizukommen. Doch die Lage bleibt kritisch.
Am Dienstag soll es vorerst keine weitere Rettungsaktion für den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste geben. Man wolle dem Tier Ruhe gönnen, in der Hoffnung, dass das Tier es alleine schaffe sich freizuschwimmen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. „Sollte sich der Wal morgen noch an seinem derzeitigen Liegeplatz befinden, werden die Fachleute ihn in Augenschein nehmen“, hieß es in einer Mitteilung.