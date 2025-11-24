Für den fünften Geburtstag des Festivals San Hejmo am Airport Weeze setzen die Veranstalter auch auf einen internationalen Star. Im kommenden Jahr steht Jason Derulo auf der Bühne.

Im Jahr 2022 hat erstmals das Festival San Hejmo stattgefunden. Das laut Veranstalter "schönste Wohlfühlfestival in NRW" wird im kommenden Sommer bereits zum fünften Mal steigen. Als Headliner für die nächste Ausgabe wurde am heutigen 24. November ein internationaler Musikstar angekündigt. US-Sänger Jason Derulo (36) steht zum fünften Geburtstag auf der Bühne am Airport Weeze in Nordrhein-Westfalen.

Jason Derulo und weitere Artists Auf Instagram wird überschwänglich geschwärmt: "Friends, ihr müsst euch jetzt schon ganz doll festhalten!" Das Festival soll "komplett auf den Kopf gestellt" werden und Derulo werde es zu einem "Party-Hotspot" machen. Nicht weniger als "der Sommer eures Lebens" wird dort versprochen.

Im kommenden Jahr soll das San Hejmo am 14. und 15. August stattfinden. Derulo wird am Freitag auf der Mainstage auftreten. Ebenfalls dort zu sehen sind dann Kamrad (28), Leony (28) sowie Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Am Samstag performt Rapper Marteria (42), genauso wie SDP, Montez (31) und die Band Juli. Weitere Acts sind derzeit noch nicht bekannt.

Die verschiedenen Ticketvarianten können Fans über die Homepage des Festivals buchen. Erhältlich sind etwa ein Zweitagesticket mit Camping für aktuell 205 Euro, ein reiner Freitagszugang für derzeit 89 Euro und ein Samstagsticket für momentan 99 Euro. Anfang Dezember sollen die Preise steigen. Die Preise der hier beispielhaft genannten Varianten steigen dann auf 225 Euro, respektive 99 Euro und 109 Euro. VIP-Optionen gibt es derzeit ab 349 Euro.