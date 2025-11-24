Für den fünften Geburtstag des Festivals San Hejmo am Airport Weeze setzen die Veranstalter auch auf einen internationalen Star. Im kommenden Jahr steht Jason Derulo auf der Bühne.
Im Jahr 2022 hat erstmals das Festival San Hejmo stattgefunden. Das laut Veranstalter "schönste Wohlfühlfestival in NRW" wird im kommenden Sommer bereits zum fünften Mal steigen. Als Headliner für die nächste Ausgabe wurde am heutigen 24. November ein internationaler Musikstar angekündigt. US-Sänger Jason Derulo (36) steht zum fünften Geburtstag auf der Bühne am Airport Weeze in Nordrhein-Westfalen.