Victoria Swarovski und Mark Mateschitz zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Beim Formel-1-Wochenende in Spielberg trat das Paar nun zusammen auf - inklusive sichtbarem Liebesbeweis.

Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (34) halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten, umso mehr fiel ihr Besuch am Red Bull Ring auf: Vor dem Großen Preis von Österreich zeigten sich die Moderatorin und der Unternehmer gemeinsam im Fahrerlager in Zeltweg-Spielberg.

Kette mit zwei wichtigen Namen Die beiden wirkten gelöst und vertraut, wie auf Bildern aus Zeltweg-Spielberg zu sehen ist. Swarovski trug bei sommerlichen Temperaturen ein kurzes türkisfarbenes Kleid, dazu Sonnenbrille und eine auffällige Tasche in Grün. Mateschitz setzte auf ein schlichtes blaues T-Shirt und Jeans. Immer wieder gingen die beiden dicht nebeneinander über das Gelände, lachten miteinander und tauschten vertraute Blicke aus.

Besonders ins Auge fiel dabei ein Schmuckdetail der "Let's Dance"-Moderatorin: Um ihren Hals trug Swarovski eine Kette mit dem Namen "Mark". Dazu war eine weitere Namenskette zu sehen: "Gustl", der Name ihres Dackels. Für Swarovski, die Privates sonst sparsam dosiert, war der Auftritt damit ein ungewohnt deutlicher Liebesbeweis.

Die Österreicherin hatte ihre Beziehung zu Mark Mateschitz im Frühjahr 2023 öffentlich gemacht. Kurz zuvor war ihre Trennung von Unternehmer Werner Mürz bekannt geworden, mit dem sie rund sechs Jahre verheiratet war. Mateschitz ist der Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Mitgründers Dietrich Mateschitz und Alleinerbe.

Beruflich stand Swarovski zuletzt besonders im Fokus: Zwischen Februar und Mai führte sie gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die 19. Staffel von "Let's Dance". Zudem präsentierte sie Mitte Mai in Wien den Eurovision Song Contest. Trotz der großen öffentlichen Präsenz gewährt sie nur selten Einblicke in ihre Beziehung.

Einen öffentlichen Liebesbeweis lieferte die Moderatorin Anfang des Jahres. Nach ihrer Teilnahme an der Rallye Dakar hatte Swarovski ihrem Partner auf Instagram gedankt. Dort bezeichnete sie Mateschitz als ihre "große Liebe" und schrieb, ohne seine Unterstützung hätte sie das Rennen nie gefahren - und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. "Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht."