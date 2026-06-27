Victoria Swarovski und Mark Mateschitz zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Beim Formel-1-Wochenende in Spielberg trat das Paar nun zusammen auf - inklusive sichtbarem Liebesbeweis.
Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (34) halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten, umso mehr fiel ihr Besuch am Red Bull Ring auf: Vor dem Großen Preis von Österreich zeigten sich die Moderatorin und der Unternehmer gemeinsam im Fahrerlager in Zeltweg-Spielberg.