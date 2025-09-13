Bei der Fashionweek: Seltener gemeinsamer Auftritt: Mary-Kate und Ashley Olsen in New York

Seltener Auftritt: Mary-Kate und Ashley Olsen haben sich im Rahmen der New York Fashion Week erstmals seit mehr als einem Jahr gemeinsam bei einem Event gezeigt.

Das ist mittlerweile zu einer echten Seltenheit geworden: Mary-Kate und Ashley Olsen (39) haben sich mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden Designerinnen und ehemaligen Schauspielstars besuchten im Rahmen der New York Fashion Week ein exklusives Event des "W Magazine" und Bloomingdale's im Restaurant Eleven Madison Park.

Bekannt für ihren minimalistischen Modestil, traten die Zwillingsschwestern auch dieses Mal im Partnerlook auf: Mary-Kate und Ashley trugen jeweils übergroße Schals in unterschiedlichen Prints, ihre langen Haare glatt und mit Mittelscheitel. Für Fotos posierten sie Seite an Seite mit "W"-Chefredakteurin Sara Moonves.

Öffentliche Momente der beiden "Ein verrückter Tag in New York"-Stars sind seit einigen Jahren rar geworden. Der aktuelle Auftritt ist die erste öffentliche Sichtung der Zwillinge seit 2024. Damals wurden sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Elizabeth (36) in Manhattan gesehen.

Früher Kinderstars, heute zurückgezogen

Mary-Kate und Ashley Olsen wurden mit nur sechs Monaten in der Rolle der Michelle Tanner in der Sitcom "Full House" weltberühmt. In den 1990er und frühen 2000er Jahren folgten mehr als zwei Dutzend Filme und Serien wie "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998), "Zwillinge verliebt in Paris" (1999) oder "Verliebt in Rom" (2002). Gleichzeitig wurden die Schwestern zu wahren It-Girls der 2000er.

Heute führen die Olsens mit ihrem Label The Row eines der erfolgreichsten Luxusmodehäuser der USA und halten ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Ashley Olsen wurde im August 2023 Mutter eines Sohnes, ihr Ehemann ist der Künstler Louis Eisner. Mary-Kate war von 2015 bis 2021 mit dem französischen Bankier Olivier Sarkozy verheiratet und lebt seit der Trennung zurückgezogen in New York. Im Sommer 2024 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit einem ehemaligen Eishockeyprofi in den Hamptons gesichtet wurde. Die beiden sollen aber nur Freunde sein.