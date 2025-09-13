Bei der Fashionweek: Seltener gemeinsamer Auftritt: Mary-Kate und Ashley Olsen in New York

Seltener Auftritt: Mary-Kate und Ashley Olsen haben sich im Rahmen der New York Fashion Week erstmals seit mehr als einem Jahr gemeinsam bei einem Event gezeigt.
Das ist mittlerweile zu einer echten Seltenheit geworden: Mary-Kate und Ashley Olsen (39) haben sich mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden Designerinnen und ehemaligen Schauspielstars besuchten im Rahmen der New York Fashion Week ein exklusives Event des "W Magazine" und Bloomingdale's im Restaurant Eleven Madison Park.