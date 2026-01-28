Bei der Fashion Week: Seltener Auftritt von Diane Kruger und Norman Reedus in Paris

So sieht man sie selten zusammen: Norman Reedus und Diane Kruger haben sich gemeinsam in Paris gezeigt. Das Paar besuchte eine Modenschau von Armani.

Diane Kruger (49) hat bei der Paris Fashion Week einen eleganten Auftritt hingelegt. Zur Präsentation der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 von Giorgio Armani Privé erschien die aus Deutschland stammende Schauspielerin in einem stilvollen Ensemble: eine schwarze Samtjacke, kombiniert mit einer weißen Bluse samt schwarzer Schleife und einer dunklen Samthose. Schwarze Pumps und eine passende Handtasche komplettierten den Look.

Neben Krugers elegantem Look sorgte auch ihre Begleitung für Aufsehen. Zur Modenschau hatte sie ihren Partner, Norman Reedus (57), mitgebracht. Der "The Walking Dead"-Star erschien in einem komplett schwarzen Look. Der Schauspieler trug einen dunklen Anzug, über den er einen Mantel gezogen hatte. Die beiden posierten Hand in Hand für die Fotografen.

Diane Kruger und Norman Reedus sind bereits seit 2016 ein Paar, halten ihre Beziehung aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Gemeinsame Auftritte wie dieser bei der Paris Fashion Week sind selten. Das Schauspielerpaar hat eine Tochter namens Nova, die im Jahr 2018 zur Welt kam. Reedus hat zudem mit Model Helena Christensen (57) Sohn Mingus, der 1999 geboren wurde.

Viele Stars bei der Armani-Modenschau

Bei ihrer Date-Night in Paris trafen Diane Kruger und Norman Reedus bei der Modenschau unter anderem auf die Schauspielstars Michelle Pfeiffer (67) und Kate Hudson (46) oder Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi (61). Die Stars waren gekommen, um die erste Armani-Privé-Kollektion zu sehen, die von der Nichte des Designers, Silvana Armani, entworfen wurde. Sie trat die Nachfolge von Giorgio Armani an, der im vergangenen September im Alter von 91 Jahren verstorben war.

Auf Instagram schrieb Diane Kruger nach der Veranstaltung zu Bildern des Events: "Eine wunderschöne Nacht, in der ich an Giorgio denke und Silvana bewundere, die ins Licht tritt."