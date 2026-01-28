Bei der Fashion Week: Seltener Auftritt von Diane Kruger und Norman Reedus in Paris

So sieht man sie selten zusammen: Norman Reedus und Diane Kruger haben sich gemeinsam in Paris gezeigt. Das Paar besuchte eine Modenschau von Armani.
Diane Kruger (49) hat bei der Paris Fashion Week einen eleganten Auftritt hingelegt. Zur Präsentation der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 von Giorgio Armani Privé erschien die aus Deutschland stammende Schauspielerin in einem stilvollen Ensemble: eine schwarze Samtjacke, kombiniert mit einer weißen Bluse samt schwarzer Schleife und einer dunklen Samthose. Schwarze Pumps und eine passende Handtasche komplettierten den Look.