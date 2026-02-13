Bei der Eröffnung der 76. Berlinale haben sich Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee erstmals als Ehepaar auf dem roten Teppich gezeigt. Erst im Januar war ihre heimliche Hochzeit in Brasilien bekannt geworden. Das Eheleben fühle sich "gut und schön" an.

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) haben am Donnerstagabend bei der Eröffnung der 76. Berlinale ihren ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar absolviert. Am Potsdamer Platz in Berlin zeigten sich die beiden Schauspieler auf dem roten Teppich - nur wenige Wochen, nachdem ihre heimliche Hochzeit im brasilianischen Küstenort Trancoso bekannt geworden war.

Auf die Frage, wie das Eheleben sei, sagte Schweighöfer der "Bild": "Es fühlt sich gut und schön an." Über die Trauung in Brasilien verriet er knapp: "Es war sehr schönes Wetter. Es war sehr warm." In Berlin empfing das Paar dagegen winterliche Kälte. "Leider ist es hier sehr kalt", scherzte der Schauspieler.

Heimliche Trauung in Brasilien

Ende Januar hatten die beiden ihre Hochzeit mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich gemacht. "Wir haben es getan", schrieben sie zu einem Foto, auf dem sich das Paar ganz in Weiß gekleidet gegenseitig an den Po fasst. Eine zweite Aufnahme zeigte die Eheringe. Auch das Management des Schauspielers bestätigte die Eheschließung auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Aufgeflogen war die heimliche Zeremonie zuvor durch eine brasilianische Fernsehmoderatorin. Lívia Regina Sórgia de Andrade (42) gab gegenüber dem brasilianischen Portal "globo.com" an, unfreiwillig Zeugin der Hochzeit geworden zu sein. Sie hatte demnach vor Ort eine Kirche in Trancoso im Bundesstaat Bahia besuchen wollen - doch die war durch die Trauung der deutschen Filmstars belegt.

Matthias Schweighöfer: "Alle wieder treffen - das ist einfach schön"

Auf der Berlinale freute sich Schweighöfer vor allem über das Wiedersehen mit Kolleginnen und Kollegen. "Dass alle zusammenkommen. Das ist einfach schön", sagte er "Euronews". Gleichzeitig sprach der Schauspieler, der zwischen den USA und Berlin pendelt, auch über die aktuelle Lage in der Filmbranche: "Es ist eine wahnsinnig unsichere Zeit gerade. Hoffentlich ändert sich das bald wieder."

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer sind seit Februar 2019 ein Paar. Gemeinsam standen sie unter anderem für den Netflix-Film "Army of Thieves" vor der Kamera, bei dem Schweighöfer auch Regie führte. Über eine mögliche Hochzeit war seit Jahren spekuliert worden. Noch im November 2022 hatte Ruby O. Fee in einem Interview mit der "Bunte" erklärt: "Wir sind nicht verlobt oder verheiratet." Vielleicht seien sie aber am Planen, scherzte sie damals.