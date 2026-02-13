Bei der Eröffnung der 76. Berlinale haben sich Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee erstmals als Ehepaar auf dem roten Teppich gezeigt. Erst im Januar war ihre heimliche Hochzeit in Brasilien bekannt geworden. Das Eheleben fühle sich "gut und schön" an.
Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) haben am Donnerstagabend bei der Eröffnung der 76. Berlinale ihren ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar absolviert. Am Potsdamer Platz in Berlin zeigten sich die beiden Schauspieler auf dem roten Teppich - nur wenige Wochen, nachdem ihre heimliche Hochzeit im brasilianischen Küstenort Trancoso bekannt geworden war.