Bei der 79. Ausgabe des Filmfestivals: Barbra Streisand erhält Ehrenpalme in Cannes

Barbra Streisand wird bei der Abschlussgala der Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit der Ehrenpalme geehrt. Die US-Entertainerin betritt erstmals den roten Teppich an der Côte d'Azur.

US-Entertainerin Barbra Streisand (83) wird bei der 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit der Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 23. Mai im Rahmen der Abschlussgala statt. Für die EGOT-Preisträgerin (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) ist es der erste Besuch bei dem Filmfestival an der Côte d'Azur.

Festivaldirektor Thierry Frémaux würdigt Streisand als "legendäre Synthese zwischen Broadway und Hollywood". Die Festivalleitung betont zudem, dass ihr beispielloser Erfolg in der Industrie beinahe verblasst gegenüber ihrem immensen Einfluss auf die Popkultur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die Auszeichnung stellt Streisand in eine Reihe mit anderen Leinwandgrößen wie Meryl Streep, Jodie Foster, Robert De Niro und Tom Cruise, die diese Anerkennung in der Vergangenheit erhielten. Neben ihrem künstlerischen Werk würdigt die Festivalleitung auch ihr philanthropisches Engagement. Besonders hervorgehoben werden ihr Einsatz für das von ihr gegründete Barbra Streisand Women's Heart Center sowie ihr Engagement für Gleichberechtigung, Umweltfragen und Bildung.

Auch Peter Jackson wird geehrt

Vergangene Woche gaben die Organisatoren des Filmfestivals in Cannes bereits bekannt, dass auch Peter Jackson (64) bei der diesjährigen Ausgabe mit der Ehrenpalme ausgezeichnet wird. Während Streisand am Abschlussabend geehrt wird, erhält der neuseeländische Regisseur seine Auszeichnung bereits zur Eröffnungsfeier. Das 79. Festival de Cannes findet vom 12. bis 23. Mai statt.

Berichten zufolge steht Barbra Streisand am kommenden Wochenende ein weiterer wichtiger Auftritt bevor: Bei der Oscarverleihung in der Nacht auf Montag soll sie im In-Memoriam-Segment ihren verstorbenen "So wie wir waren"-Co-Star Robert Redford (1936-2025) ehren.