Bei der 79. Ausgabe des Filmfestivals: Barbra Streisand erhält Ehrenpalme in Cannes

US-Entertainerin Barbra Streisand (83) wird bei der 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit der Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 23. Mai im Rahmen der Abschlussgala statt. Für die EGOT-Preisträgerin (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) ist es der erste Besuch bei dem Filmfestival an der Côte d'Azur.