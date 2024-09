Bei den US Open in New York: Seal erneut in Box von Tennis-Star Jannik Sinner: Das verbindet sie

Bei den US Open in New York

1 Seal fieberte mit, als Jannik Sinner sich den Einzug ins Viertelfinale der US Open 2024 in New York sicherte. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/Corinne Dubreuil

Sänger Seal schwingt in seiner Freizeit gerne selbst den Tennisschläger und schaut sich Spiele der Spitzenklasse an. Besonders ein Profi hat es ihm seit einiger Zeit angetan, wie sein erneuter Besuch in der Box von Jannik Sinner bei den US Open deutlich machte.











Der britischen Sänger Seal (61) und der italienische Tennisspieler Jannik Sinner (23) haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Doch der Musiker gehört zu einem der prominentesten Unterstützer des jungen Sportlers, der Anfang des Jahres bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte. Nachdem Seal bereits im vergangenen Jahr bei den US Open in dessen Box Platz nehmen durfte, saß er auch am 2. September 2024 wieder dort im New Yorker Arthur Ashe Stadium. Vor den Augen des Sängers kämpfte sich Sinner gegen Tommy Paul (27) in drei Sätzen ins Viertelfinale, wo er am Mittwoch (4. September) auf den Russen Daniil Medwedew (28) treffen wird.