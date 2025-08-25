Jaz Elle Agassi stand bislang selten im Rampenlicht. Jetzt zeigte sie sich jedoch an der Seite ihres berühmten Vaters Andre Agassi bei den US Open. Die beiden verfolgten nicht nur ein Match, die Tennis-Ikone durfte auch eine Auszeichnung entgegennehmen.
Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) haben ihre beiden Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sie kaum zu Auftritten mitgenommen. Vor allem von Tochter Jaz Elle (21) sah man bis auf gelegentliche Instagram-Postings bisher wenig. Umso bemerkenswerter, dass sie ihren Vater am 24. August zu den US Open in New York begleitete.