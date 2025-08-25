Jaz Elle Agassi stand bislang selten im Rampenlicht. Jetzt zeigte sie sich jedoch an der Seite ihres berühmten Vaters Andre Agassi bei den US Open. Die beiden verfolgten nicht nur ein Match, die Tennis-Ikone durfte auch eine Auszeichnung entgegennehmen.

Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) haben ihre beiden Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sie kaum zu Auftritten mitgenommen. Vor allem von Tochter Jaz Elle (21) sah man bis auf gelegentliche Instagram-Postings bisher wenig. Umso bemerkenswerter, dass sie ihren Vater am 24. August zu den US Open in New York begleitete.

Jaz Elle Agassi fällt mit großer Brille auf Das Vater-Tochter-Duo zeigte sich Seite an Seite im Publikum. Während der frühere Tennisprofi weißes Hemd und dunkles Sakko trug, hatte die 21-Jährige ein enges, schulterfreies blaues Oberteil gewählt. Ihre blonden, lockigen Haare trug sie offen, dazu eine große Brille mit dunklem Rand.

Immer wieder tauschten Vater und Tochter Blicke aus, sprachen angeregt miteinander und beklatschten das Geschehen auf dem Spielfeld, wo Novak Djokovic (38) gegen Learner Tien (19) gewann.

Für Andre Agassi war es ein besonderer Tag, denn er erhielt den "Serving Up Dreams"-Award für ein soziales Engagement für die USTA Foundation. Die Stiftung des US-Tennisverbandes setzt sich für bessere Entwicklungschancen von jungen Menschen ein - unter anderem durch den Sport.

Tochter Jaz Elle stand ihrem Vater bei diesem wichtigen Anlass unterstützend zur Seite. Steffi Graf und Sohn Jaden Agassi (23) waren dagegen nicht anwesend. Kurz vor ihrem dritten Geburtstag wurde die 21-Jährige übrigens zum letzten Mal bei den US Open fotografiert. Im August 2006 nahm die Kleine auf dem Schoß ihrer berühmten Mama im Publikum Platz.

Backstage traf sie Anna Wintour

In ihrer Instagram-Story gewährte Jaz Elle Agassi auch einige Blicke hinter die Kulissen. So postete sie etwa eine Aufnahme von sich und ihrem Vater im Auto sowie von einem Backstage-Treffen mit "Vogue"-Ikone Anna Wintour (75).

Steffi Graf und Andre Agassi sind seit 2001 verheiratet. Nur wenige Tage nach dem Jawort kam ihr erstes Kind, Sohn Jaden Gil, zur Welt. Zwei Jahre später folgte Tochter Jaz Elle, die als Fitnesstrainerin arbeitet. In der Öffentlichkeit ist ihr Bruder bisher häufiger als sie zu sehen gewesen. Er ist als Baseball-Spieler Teil der deutschen Nationalmannschaft. Zudem zeigt er auf seinem Instagram-Account gerne sein privates Glück mit Freundin Catherine Holt.