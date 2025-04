Bei den Spa Awards: Elizabeth Hurley: Glamour-Auftritt mit Sohn Damian in Deutschland

1 Liz Hurley und Sohn Damian posieren bei den Spa Awards. Foto: 2025 Franziska Krug

Elizabeth Hurley bringt Glitzer und Glamour an den Rhein: Bei den Spa Awards in Königswinter posierte die britische Schauspielerin mit Sohn Damian in einer silber-glitzernden Robe und wurde als "Beauty Idol" ausgezeichnet.











Elizabeth Hurley (59) wurde am Samstagabend in Deutschland als "Beauty Idol" ausgezeichnet - und bewies auch gleich, warum sie diesen Titel verdient. Bei den Spa Awards im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter erschien die britische Schauspielerin in einer glamourösen silbernen Glitzerrobe mit Ausschnitt von Jenny Packham und zog damit alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte Hurley glitzernde, silberne Ohrringe.