Bei den Saturn Awards: Stars wollen ein Foto mit Tom Cruise

Bei Preisverleihungen in Hollywood ist Superstar Tom Cruise ein selten gesehener Gast. Lässt er sich doch mal blicken, wie jetzt bei den Saturn Awards geschehen, wollen die übrigen anwesenden Stars ein Foto mit ihm.

Obwohl sich bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles jede Menge Hollywood-Prominenz blicken ließ, war Superstar Tom Cruise (63) trotzdem der unangefochtene Star des Abends. Zum Event im Universal Hilton in Los Angeles erschien Cruise in einem marineblauen Anzug samt weißem Hemd, wirkte elegant wie eh und je. Den seltenen Awards-Show-Auftritt des "Mission: Impossible"-Stars nutzten dann auch sogleich viele seiner Kolleginnen und Kollegen, um gemeinsam für ein Foto zu posieren. Unter anderem an der Seite von Cruise abgelichtet wurde so Jungstar Elle Fanning (27).

Tom Cruise posiert auch mit "Pluribus"-Star Rhea Seehorn Sowohl Cruise als auch Fanning konnten am Sonntagabend einen der verliehenen Preise mit nach Hause nehmen. Fanning wurde als beste Schauspielerin für "Predator: Badlands" ausgezeichnet, Cruise gewann als beste Schauspieler für sein Spiel in "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Fanning hatte sich für die Preisverleihung für einen eleganten Look aus weißem Blazer, schwarzem Bralette und passendem Rock entschieden, das blonde Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden.

"Als mir die Idee präsentiert wurde, in einem 'Predator'-Film mitzuspielen, war ich zugegebenermaßen überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass jemand mich und diese Kultfilmreihe in einem Atemzug nennen würde", scherzte Fanning laut der britischen "Daily Mail", als sie auf der Bühne ihren Award akzeptierte.

Auch "Mission: Impossible - The Final Reckoning" ausgezeichnet

Die Saturn Awards ehren seit Jahrzehnten die besten Werke aus den Genres Science-Fiction, Fantasy und Horror in Film und Fernsehen. Neben Cruise' Schauspielpreis wurde "Mission: Impossible - The Final Reckoning", der achte Eintrag im langlebigen Filmfranchise, auch als bester Action-, Adventure- oder Thriller-Film ausgezeichnet. Den seltenen öffentlichen Auftritt des "Mission: Impossible"-Hauptdarstellers nutzten derweil auch andere anwesende Stars und Filmemacher für ein gemeinsames Foto.

So wurde der 63-Jährige auch an der Seite von "Better Call Saul"-Star Rhea Seehorn (53) abgelichtet, die für ihr Spiel in der dystopischen Sci-Fi-Serie "Pluribus - Glück ist ansteckend" den Saturn Award für die beste TV-Hauptdarstellerin erhielt. Seehorn erschien bei der Preisverleihung in einem schwarzen Lederkleid mit goldenen Stern-Ohrringen, kombinierte dazu dunklen Nagellack und einen auffälligen goldenen Ring.

Auch Regisseur Guillermo del Toro (61), dessen neuestes Werk "Frankenstein" zum besten Horrorfilm gekürt wurde, posierte neben Cruise.