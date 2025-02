Bei den SAG Awards in Los Angeles: Jodie Foster zeigt sich mit ihrem ältesten Sohn Charlie

Vorwürfe wegen berühmtem Vater Patrick Schwarzenegger wünscht sich manchmal einen anderen Nachnamen

Patrick Schwarzenegger ärgert sich über die Vorwürfe, er habe seine Rolle in der Erfolgsserie "The White Lotus" nur wegen seines berühmten Vaters bekommen. "Manchmal wünschte ich, ich hätte einen anderen Nachnamen", gibt er in einem Interview zu.