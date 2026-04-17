Bei den Reality Awards: Ex-Dschungelcamp-Star Umut Tekin zeigt erstmals seine neue Freundin

Umut Tekin hat seine neue Liebe offiziell gemacht. Bei den "Reality Awards" zeigte sich der Ex-Dschungelcamper erstmals mit Partnerin Lena Goldstein. Die fand dabei klare Worte und bezeichnete ihn als ihren "Traummann".

Umut Tekin (28) ist wieder vergeben. Bei den "Reality Awards" zeigte sich der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat mit seiner neuen Partnerin. Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" bestätigte er seine Beziehung zu Lena Goldstein. "Ja, richtig", antwortete Tekin auf die Frage, ob die beiden ein Paar seien. "Die Bombe ist geplatzt", ergänzte Goldstein.

"Wir sind sehr happy", schwärmte Tekin und gab seiner Freundin einen Kuss. "Er gibt so viel Liebe, er ist wirklich mein Traummann", erklärte Goldstein. "Ich möchte auch nie wieder einen anderen haben, ich möchte wirklich mein Leben mit ihm verbringen."

Neue Beziehung nach Liebesdrama

Die neue Partnerin des Reality-Stars wurde durch die erste Staffel von "Dating Naked" auf Paramount+ bekannt. In der Sendung lernte sie William Lopes kennen und lieben. Noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes trennten sie sich. Anfang 2024 kam ihre Tochter zur Welt.

Umut Tekin sorgte in der Vergangenheit mit seiner turbulenten Beziehung zu Emma Fernlund (25) für Aufsehen. Kennengelernt hatten sich die beiden 2023 bei "Temptation Island VIP". Tekin nahm damals noch mit seiner damaligen Freundin Jana-Maria Herz (33) teil, Fernlund war als Verführerin dabei. In der Wiedersehensshow machten Tekin und Fernlund ihre Beziehung öffentlich. 2024 zogen sie gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars", trennten sich kurz darauf, fanden noch einmal zusammen und beendeten ihre Beziehung schließlich im April 2025 endgültig.