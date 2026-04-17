Bei den Reality Awards: Ex-Dschungelcamp-Star Umut Tekin zeigt erstmals seine neue Freundin

Umut Tekin hat seine neue Liebe offiziell gemacht. Bei den "Reality Awards" zeigte sich der Ex-Dschungelcamper erstmals mit Partnerin Lena Goldstein. Die fand dabei klare Worte und bezeichnete ihn als ihren "Traummann".
Umut Tekin (28) ist wieder vergeben. Bei den "Reality Awards" zeigte sich der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat mit seiner neuen Partnerin. Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" bestätigte er seine Beziehung zu Lena Goldstein. "Ja, richtig", antwortete Tekin auf die Frage, ob die beiden ein Paar seien. "Die Bombe ist geplatzt", ergänzte Goldstein.