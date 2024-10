Bei den Portland Trail Blazers: Große Ehre: Ulm verliert Testspiel gegen NBA-Team in den USA

1 Ratiopharm Ulm Stürmer Justinian Jessup (links) dribbelt um Portland Trail Blazers Stürmer Kris Murray während der ersten Hälfte des Testspiels. Foto: dpa/Craig Mitchelldyer

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat als erstes deutsches Team in den USA ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus der NBA absolviert. Der Meister von 2023 unterlag den Portland Trail Blazers 100:111. Nie zuvor war ein Bundesligist von einem NBA-Team nach Nordamerika eingeladen worden. Die zuletzt in Pokal und Eurocup strauchelnden Ulmer nahmen große Reisestrapazen auf sich, um kurz vor dem Start in die NBA-Saison im US-Bundesstaat Oregon antreten zu können.