Bei den Kings Trust Awards: George und Amal Clooney setzen auf stylische Sonnenbrillen

George und Amal Clooney haben am Donnerstag als Promigäste die "King's Trust Awards" in London beehrt. Das elegant gekleidete Paar setzte auf dem roten Teppich auf stylische Sonnenbrillen.

George Clooney (64) und seine Ehefrau Amal Clooney (47) haben sich an diesem Donnerstag, 26. Juni, auf dem roten Teppich der "King's Trust Awards 2025" gezeigt. Mit der Preisverleihung der von König Charles III. (76) ins Leben gerufenen Organisation King's Trust werden junge Menschen ausgezeichnet, die ihre eigenen Chancen im Leben verbessert haben und einen positiven Einfluss auf ihre lokale Gemeinschaft ausüben. Mit seinem Auftritt zeigte das Hollywoodpaar seine Unterstützung und zog alle Blicke auf sich.

Amal Clooney setzte auf eine elegante, bodenlange Robe in Weiß mit hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie eine silberne Clutch und spitze, silberne Metallic-Heels. Ihre Haare trug sie offen und in leichten Wellen über die Schultern. Ihr Ehemann trug einen klassischen Anzug in Dunkelblau mit weißem Hemd. Beide verpassten ihrem Look einen sommerlichen Touch, indem sie stylische Sonnenbrillen zu ihren Outfits kombinierten.

Weitere Gäste bei der Preisverleihung in der Royal Festival Hall waren Gareth Southgate (54), Joseph Fiennes (55) oder die Sugababes.

Treffen mit König Charles bei Empfang

Bereits am Mittwoch gaben sich der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin bei einem Empfang im Buckingham Palast zu Ehren der Gewinner der "King's Trust Awards 2025" die Ehre. Zu dem Event waren auch Unterstützer und Botschafter der gemeinnützigen Organisation geladen. In einem Clip, der auf dem "The Royal Family"-Account veröffentlicht wurde, sind die beiden im munteren Gespräch mit König Charles zu sehen. George Clooney präsentierte sich lässig-elegant in einem grauen Anzug ohne Krawatte, während Ehefrau Amal in einem schwarzen, schulterfreien Kleid alle Blicke auf sich zog.

Für die Clooneys war es kein Debüt in den heiligen Hallen des Palastes. Bereits im März 2019 waren sie Gäste bei einer ähnlichen Veranstaltung - damals noch für den Prince's Trust, bevor Charles zum König wurde.