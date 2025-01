Bei den Golden Globe Awards: Angelina Jolie schillert zusammen mit Tochter Zahara

Einen Preis konnte sie diesmal nicht gewinnen, doch das tat der guten Laune von Angelina Jolie bei den Golden Globe Awards am Sonntag keinen Abbruch. Hand in Hand lief sie mit ihrer Tochter Zahara über den roten Teppich und posierte lachend für die Fotografen.

Nachdem sie vor wenigen Tagen endlich ihre Scheidung von Brad Pitt (60) besiegelt hat, strahlte Angelina Jolie (49) gemeinsam mit ihrer Tochter Zahara (19) bei den Golden Globes 2025. Zwar ging die Schauspielerin bei der Preisvergabe leer aus, doch das Mutter-Tochter-Duo sorgte mit schillernden Kleidern immerhin für modisches Aufsehen.

Zu der Preisverleihung am 5. Januar in Los Angeles erschien die 49-jährige Schauspielerin in einem perlenbesetzten Dress von Alexander McQueen. Das bodenlange Kleid war mit einigen transparenten Einsätzen und Perlen und Kristallen verziert und sorgte für jede Menge Dramatik. Jolie präsentierte den Fotografen auch ihren neuen Pony, ihr Make-up hatte sie schlicht gehalten. Ihre Tochter Zahara trug ein passendes weißes Kleid mit einem schwarzen baumartigen Muster auf einer Seite. Die 19-Jährige steckte ihr langes Haar für den Auftritt hoch. Mutter und Tochter posierten auf dem roten Teppich im Übrigen über weite Strecken Hand in Hand.

Dreimal gewann sie den Golden Globe schon

Jolie war für ihre Rolle der Maria Callas in "Maria" als beste Schauspielerin in einem Filmdrama nominiert. Es war ihre neunte Nominierung - dreimal gewann sie den begehrten Golden Globe, der als Signal für die Oscars gilt. 1998, 1999 und 2000 konnte sie den Award in Folge einheimsen, für "George Wallace", "Gia" und "Durchgeknallt". 2025 musste sie sich allerdings Fernanda Torres (59) geschlagen geben.

Bereits bei den Palm Springs International Film Awards am 3. Januar trat Angelina mit Zahara an ihrer Seite auf. Bei der Veranstaltung wurde die Schauspielerin mit dem Desert Palm Achievement Award geehrt und zu diesem Anlass trug sie ein schwarzes bodenlanges Neckholderkleid. Zahara setzte mit einem ganz weißen bodenlangen Kleid einen Kontrast zu Jolies Look.