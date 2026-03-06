Bei den GLAAD Media Awards: Cara Delevingne und Freundin Minke posieren für seltene Pärchen-Fotos

Cara Delevingne und ihre Freundin Minke halten ihr Privatleben eigentlich lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Für die GLAAD Media Awards machten sie eine Ausnahme: Sie zeigten sich eng umschlungen und in Partnerlooks.

Cara Delevingne (33) und ihre Partnerin Minke überraschten bei den GLAAD Media Awards mit einem gemeinsamen Auftritt. Eng umschlungen posierte das Paar in Beverly Hills bei einem Shooting abseits des roten Teppichs. Delevingne schmiegte sich an die Sängerin, legte ihre Arme um sie und ruhte ihren Kopf sanft an Minkes Stirn. Auf einem weiteren Foto umarmt Delevingne sie von hinten.

Für die Preisverleihung stimmten das Model und die Musikerin ihre Outfits aufeinander ab. Delevingne kam in einem langärmeligen Kleid in Schwarz. Unter der Kapuze lugte eine kunstvoll zur Locke gedrehte Strähne hervor. Minke, mit bürgerlichem Namen Leah Mason, zeigte sich in einem schwarzen Hosenanzug und mit sanft gewellten Haaren.

Sie sind seit 2022 ein Paar

Das Paar zeigt sich nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen. Auch auf Social Media geben sie nur zu besonderen Anlässen Einblicke in ihr gemeinsames Leben, etwa zum Jahrestag oder zum Pride Month. Wie Delevingne in einem "Vogue"-Interview bestätigte, sind sie seit 2022 liiert. Kennengelernt hatten sie sich jedoch schon deutlich früher: Sie besuchten die gleiche Boarding School im englischen Hampshire. Zwölf Jahre später trafen sie sich bei einem Konzert von Alanis Morissette wieder. Erstmals als Paar zeigten sie sich im Juli 2023 beim Tennisturnier in Wimbledon sowie beim Großen Preis von Großbritannien der Formel 1.

Delevingne war zuvor rund zwei Jahre mit "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson (36) liiert. Im Frühjahr 2020 trennten sie sich. Zwischen 2014 und 2016 war Delevingne mit der Musikerin St. Vincent (43) zusammen. Ihre vorige Beziehung mit Schauspielerin Michelle Rodriguez (47) hielt nur wenige Monate. Berichten zufolge war sie außerdem mit dem Musiker Jake Bugg (32) liiert. Delevingne beschreibt sich selbst als queer.