Bei den GLAAD Media Awards: Cara Delevingne und Freundin Minke posieren für seltene Pärchen-Fotos

Cara Delevingne und ihre Freundin Minke halten ihr Privatleben eigentlich lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Für die GLAAD Media Awards machten sie eine Ausnahme: Sie zeigten sich eng umschlungen und in Partnerlooks.
Cara Delevingne (33) und ihre Partnerin Minke überraschten bei den GLAAD Media Awards mit einem gemeinsamen Auftritt. Eng umschlungen posierte das Paar in Beverly Hills bei einem Shooting abseits des roten Teppichs. Delevingne schmiegte sich an die Sängerin, legte ihre Arme um sie und ruhte ihren Kopf sanft an Minkes Stirn. Auf einem weiteren Foto umarmt Delevingne sie von hinten.