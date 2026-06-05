Andre Agassi ist während der French Open in Paris. Am Freitag sah sich die US-Tennislegende das Match von Alexander Zverev gegen Jakub Mensik mit ihrem Sohn Jaden an.
Die French Open haben auch eine US-Tennislegende nach Paris gelockt. Andre Agassi (56) ist vor Ort und hat sich am 5. Juni 2026 das Halbfinal-Match von Alexander Zverev (29) gegen Jakub Mensik (20) live angesehen. Der Ex-Tennisstar machte das Ganze zum kleinen Familienausflug und brachte seinen Sohn Jaden Agassi (24) mit. Jadens Mutter, die deutsche Tennisikone Steffi Graf (56), wurde offenbar nicht gesichtet.