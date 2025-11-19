Bei den European Fitness Awards: Krebskranke Patrice Aminati feiert emotionalen Red-Carpet-Auftritt

Mit einem eleganten Auftritt bei den European Fitness Awards in Berlin hat Patrice Aminati alle Blicke auf sich gezogen.

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati (30), die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), nun schon gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Auf Red-Carpet-Premieren und öffentliche Veranstaltungen musste die 30-Jährige in dieser Zeit weitestgehend verzichten. Umso größer die Freude aller Anwesenden, zu denen unter anderem auch Franziska van Almsick (47), Laura Wontorra (36) und Ralf Moeller (66) zählten, als sie Aminati am Dienstagabend bei den European Fitness Awards in Berlin erspähten.

Für ihr Comeback im Rampenlicht hatte sie sich ihr blondes, schulterlanges Haar mit einem Mittelscheitel frisiert und sich in ein edles schwarzes Outfit gehüllt. In ihrem Rollkragen-Top setzte sie mit durchsichtigen Elementen an den Armen sowie vom Hals bis zum Bauchnabel glamouröse Akzente. Eine weite schwarze Anzughose samt farblich passenden High Heels rundeten den eleganten Look ab.

"Als Frau fühlen"

Gegenüber der "Bild"-Zeitung betonte Aminati, wie gut es ihr täte, "nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen". Denn das gerate allzu schnell in Vergessenheit, "wenn man Krebspatient ist". Begleitet wurde sie bei dem Event von ihren Eltern, da ihr Ehemann derzeit beruflich in der Karibik verweilt.

Für die schwer erkrankte Mutter einer Tochter stellte der erste öffentliche Auftritt sein langer Zeit eine willkommene Abwechslung, zugleich aber auch eine Herausforderung dar: "Ich war lange nicht draußen, hatte viel gelegen. Das grelle Licht, die Kameras, das ist nach so langer Zeit ungewohnt."

Wenn es ihre Gesundheit zulässt, will sie mit dem gemeinsamen Kind bald in die Karibik zu ihrem Mann nachreisen. Und auch für das anstehende Weihnachtsfest existieren bereits liebenswert bodenständige Pläne "mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und ich werde Christstollen essen. Mit bestem Gewissen".

Im Interview mit "Die Zeit" erklärte Patrice Aminati Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im vierten Stadium nicht mehr heilbar und habe gestreut. Am 8. Oktober teilte sie mit, "die letzte Bestrahlung" geschafft zu haben.