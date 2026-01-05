Mit ihrem orangefarbenen Partnerlook haben Timothée Chalamet und Kylie Jenner Modegeschichte geschrieben, aber auch viel Gespött einstecken müssen. Auch bei den Critics Choice Awards 2026 wurden ihre Outfits veralbert.
Timothée Chalamet (30) hat bei den Critics Choice Awards den Preis als bester Hauptdarsteller für "Marty Supreme" gewonnen - und am Sonntagabend auch noch anderweitig für Aufsehen gesorgt. In seiner Dankesrede machte er seiner Freundin Kylie Jenner (28) eine Liebeserklärung und dankte ihr für "unsere gemeinsame Basis". Zudem wurde das Paar auch dank einer modischen Parodie zum Gesprächsthema.