Mit ihrem orangefarbenen Partnerlook haben Timothée Chalamet und Kylie Jenner Modegeschichte geschrieben, aber auch viel Gespött einstecken müssen. Auch bei den Critics Choice Awards 2026 wurden ihre Outfits veralbert.

Timothée Chalamet (30) hat bei den Critics Choice Awards den Preis als bester Hauptdarsteller für "Marty Supreme" gewonnen - und am Sonntagabend auch noch anderweitig für Aufsehen gesorgt. In seiner Dankesrede machte er seiner Freundin Kylie Jenner (28) eine Liebeserklärung und dankte ihr für "unsere gemeinsame Basis". Zudem wurde das Paar auch dank einer modischen Parodie zum Gesprächsthema.

Legendäre Outfits von der "Supreme Marty"-Premiere im Dezember Die "Hacks"-Stars Meg Stalter (35) und Paul W. Downs (43) erschienen zur Preisverleihung in Santa Monica nämlich in einer Kopie der Outfits, die Chalamet und Jenner zur "Marty Supreme"-Premiere in Beverly Hills Anfang Dezember getragen hatten. Die leuchtend orangefarbenen Looks, eine Hommage an den Ping-Pong-Film, waren damals der Hingucker auf dem roten Teppich und machten weltweit Schlagzeilen.

Chalamet hatte einen orangefarbenen Lederanzug mit einem orangefarbenen Seidenhemd und orangefarbenen Stiefeln getragen. Dazu kombinierte er eine schwarze Ledertasche für einen Tischtennisschläger. Jenner posierte an seiner Seite in einem bodenlangen orangefarbenen Bodycon-Kleid, dessen Ober- und Unterteil unter der Brust lediglich durch ein funkelndes Kreuz zusammengehalten wurden. An Taille und Rücken zeigte sie so viel Haut. Mehrere dieser Kreuze fanden sich auch an ihrer Halskette wieder. Dazu kombinierte sie orangefarbene Spitzenpumps. Selbst ihre Fingernägel hatte sie orange lackiert.

"Einfach Sachen von Freunden geliehen"

Auffällige Looks, die die Schauspieler Meg Stalter und Paul W. Downs nun aufgriffen. Sie erklärten, dass sie so beschäftigt gewesen seien, dass sie bei ihren Outfits kurzfristig kreativ werden mussten. "Wir haben die fünfte Staffel von 'Hacks' gedreht und hatten nicht viel Zeit zum Shoppen oder Ausleihen, also haben wir uns einfach Sachen von Freunden geliehen", witzelte Downs im Interview mit dem "Hollywood Reporter". "Meine beste Freundin - ich nenne jetzt keine Namen - hat mir dieses Kleid geliehen. Es sitzt wie angegossen", ergänzte Stalter und scherzte, Jenner hätte ihr den Look selbst gegeben. Ihr Kollege Downs fügte hinzu: "Es passte wirklich perfekt. Das ist das Schöne daran: Wenn man Freundinnen mit der gleichen Größe hat, macht das das Leben einfacher."

Wie "Hollywood Reporter" weiter berichtete, ist es unklar, ob Chalamet und Jenner die Fashion-Parodie gesehen haben. Denn sie ließen den roten Teppich am Sonntagabend aus und trafen erst spät zur Show ein. Anders als bei der Premiere von "Marty Supreme" wählte das Paar für die Preisverleihung selbst deutlich unauffälligere Outfits. Der Schauspieler erschien in einem dunklen, gestreiften Anzug, Kylie Jenner trug ein enges, schwarzes Kleid.