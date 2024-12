Bei den British Fashion Awards: Prinzessin Dianas Nichten legen eleganten Auftritt hin

1 Lady Amelia Spencer (l.) und Lady Eliza Spencer posieren in der Royal Albert Hall am 2. Dezember 2024 in London. Foto: Dave Benett/Getty Images

Die British Fashion Awards haben am Montagabend viele Prominente für stylische Auftritte genutzt. Ein Hingucker waren auch die Nichten von Prinzessin Diana. Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer. Sie zeigten sich in ähnlichen eleganten Abendroben und mit funkelndem Schmuck.











Prinzessin Dianas (1961-1997) Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (32) haben sich am Montagabend bei den British Fashion Awards in London in schicken und aufeinander abgestimmten Looks gezeigt. Die Zwillinge kamen in eleganten schwarzen Abendkleidern - und mit kostbarem Diamantschmuck.