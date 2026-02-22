Paul Mescal ist bei den BAFTAs zum dritten Mal nominiert - diesmal für "Hamnet". Doch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zog sein erster Red-Carpet-Auftritt mit Freundin Gracie Abrams auf sich.
Paul Mescal (30) sorgt bei den diesjährigen British Academy Film Awards gleich doppelt für Gesprächsstoff. Zum einen darf er sich über seine bereits dritte BAFTA-Nominierung freuen - er ist als Bester Nebendarsteller für Chloé Zhaos (43) Drama "Hamnet" im Rennen. Zum anderen sorgte sein Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen: Arm in Arm erschien Mescal mit seiner Freundin, der Sängerin und Songwriterin Gracie Abrams (26). Es war der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares, das Berichten zufolge seit über einem Jahr liiert ist. Erst wenige Tage zuvor hatten sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.