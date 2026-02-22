Paul Mescal ist bei den BAFTAs zum dritten Mal nominiert - diesmal für "Hamnet". Doch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zog sein erster Red-Carpet-Auftritt mit Freundin Gracie Abrams auf sich.

Paul Mescal (30) sorgt bei den diesjährigen British Academy Film Awards gleich doppelt für Gesprächsstoff. Zum einen darf er sich über seine bereits dritte BAFTA-Nominierung freuen - er ist als Bester Nebendarsteller für Chloé Zhaos (43) Drama "Hamnet" im Rennen. Zum anderen sorgte sein Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen: Arm in Arm erschien Mescal mit seiner Freundin, der Sängerin und Songwriterin Gracie Abrams (26). Es war der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares, das Berichten zufolge seit über einem Jahr liiert ist. Erst wenige Tage zuvor hatten sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Mescal trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Einstecktuch, auf eine Krawatte verzichtete er. Abrams entschied sich für ein Kleid mit floralem Muster aus Chanels Métiers d'art-Kollektion 2026.

Der Film "Hamnet" räumte bei den Nominierungen kräftig ab: Elf Nennungen machen ihn zum meistnominierten BAFTA-Film einer Regisseurin aller Zeiten. In dem Drama spielt Mescal den Dichter William Shakespeare, an seiner Seite steht Jessie Buckley (36) als dessen Ehefrau Agnes. Erzählt in drei Akten - eine Verneigung vor Shakespeares Theatertradition - widmet sich der Film dem Leben des Paares und insbesondere der zerstörerischen Trauer nach dem Tod ihres elfjährigen Sohnes Hamnet.

Kein Oscar, aber kein Grund zur Klage

Für seine Rolle als Shakespeare erhielt Mescal zwar eine Nominierung bei den Golden Globes, bei den Oscars ging er jedoch leer aus - ein Umstand, den einige Kritiker als Überraschung werteten. Der Ire selbst nimmt es gelassen. "Es ist eine privilegierte Position, denn mir ist bewusst, dass ich großes Glück gehabt habe", sagte er vergangenen Monat der britischen "GQ". "Aber ich bin nie von einem Studio engagiert worden - ich bin von Filmemachern engagiert worden, und das ist das Entscheidende, was sich Schauspieler vor Augen halten sollten."

Für Mescal sind die BAFTAs inzwischen vertrautes Terrain. Zuvor war er 2024 als Bester Nebendarsteller für "All of Us Strangers" nominiert worden, 2023 als Bester Hauptdarsteller für das Coming-of-Age-Drama "Aftersun".