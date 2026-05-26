Bei den American Music Awards: Teyana Taylor: Süßer Auftritt mit ihren Töchtern
1
Teyana Taylor brachte ihre Töchter Iman (l.) und Rue Rose mit auf den Teppich in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Foto: imago images/MediaPunch

Sängerin und Schauspielerin Teyana Taylor hatte für die American Music Awards eine ganz besondere Begleitung dabei: Sie posierte zusammen mit ihren Töchtern für die Fotografen. Die Outfits der drei hätten dabei nicht unterschiedlicher sein können.

Teyana Taylor (35) ist stolze Mutter und zeigt das immer wieder gerne. Auch zu den American Music Awards am Montagabend in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas brachte sie ihre beiden Töchter Iman "Junie" Tayla Shumpert Jr. (10) und Rue Rose Shumpert (5) mit. Das Trio hielt Händchen, als es vor den Fotografen posierte - ein Bild, das kaum herzlicher hätte sein können. Auch mit ihren Looks sorgten die drei für einen Hingucker.

 

Mutter und Töchter setzen auf unterschiedliche Looks

Taylor wählte für den Abend ein lilafarbenes, trägerloses Abendkleid mit strukturiertem Oberteil und einer gewagten Silhouette mit tiefem Dekolleté. Der fließende Rock wies einen hohen Schlitz auf; dazu drapierte die 35-Jährige einen gleichfarbigen Schal locker um ihre Ellbogen. Während die Mutter auf elegante Dramatik setzte, hatten die Mädchen offensichtlich ihre eigenen modischen Vorstellungen. Die zehnjährige Iman erschien im kompletten Denim-Look, kombiniert mit einem schwarzen Gürtel und roten Stiefeln. Ihre jüngere Schwester Rue Rose wählte ein rosa geblümtes Kleid mit weißer Strickjacke, dazu rosa Stiefel und eine Sonnenbrille mit weißem Rahmen.

Bereits am 1. März hatte die Fünfjährige bei den Actor Awards 2026 für einen Moment gesorgt, der das Netz verzückte: Sie kniete sich vor den Fotografen hin und richtete eigenhändig den Schleppensaum von Taylors Abendkleid - ein Thom-Browne-Entwurf in Grau-Weiß mit über 160 Schnittteilen, 400.000 Pailletten und 175.000 Perlen.

Trotz Scheidung "beste Freunde"

Die Kinder entstammen Taylors Ehe mit dem ehemaligen NBA-Basketballspieler Iman Shumpert (35). Nach rund zehn gemeinsamen Jahren reichte Taylor im Januar 2023 die Scheidung ein, wartete aber mehrere Monate, bevor sie die Trennung öffentlich machte. Auf Instagram versicherte sie ihren Followern damals, dass sie und Shumpert trotz allem "beste Freunde" geblieben seien und die Erziehung ihrer Kinder einvernehmlich aufteilen.

 