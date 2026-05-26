1 Teyana Taylor brachte ihre Töchter Iman (l.) und Rue Rose mit auf den Teppich in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Foto: imago images/MediaPunch

Sängerin und Schauspielerin Teyana Taylor hatte für die American Music Awards eine ganz besondere Begleitung dabei: Sie posierte zusammen mit ihren Töchtern für die Fotografen. Die Outfits der drei hätten dabei nicht unterschiedlicher sein können.











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Teyana Taylor (35) ist stolze Mutter und zeigt das immer wieder gerne. Auch zu den American Music Awards am Montagabend in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas brachte sie ihre beiden Töchter Iman "Junie" Tayla Shumpert Jr. (10) und Rue Rose Shumpert (5) mit. Das Trio hielt Händchen, als es vor den Fotografen posierte - ein Bild, das kaum herzlicher hätte sein können. Auch mit ihren Looks sorgten die drei für einen Hingucker.