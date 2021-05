Am Montagabend fährt ein Motorradfahrer zwischen Oberjesingen und Deckenpfronn. Als eine Autofahrerin in einen Feldweg abbiegen will, stürzt der Mann und rutscht in das Heck des Wagens.

Deckenpfronn - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Böblingen mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte, befuhren am Montagabend beide Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 296 von Oberjesingen nach Deckenpfronn. Als eine 43 Jahre alte Autofahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, sei der hinter ihr fahrende Mann aus noch ungeklärter Ursache gestürzt und mit seinem Motorrad in das Heck des Autos gerutscht.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle.